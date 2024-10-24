我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

加拿大十多年來首次限制移民 杜魯多將明年目標大砍21%

編譯劉忠勇／綜合外電
加拿大總理杜魯多準備開始翻轉十多年來擁抱外來人口的政策。(美聯社)
加拿大總理杜魯多準備開始翻轉十多年來擁抱外來人口的政策。(美聯社)

加拿大政府正準備減少新移民的人數，總理杜魯多為保住執政，終於開始翻轉十多年來擁抱外來人口的政策。

官員透露，加拿大預計會將明年接納永久居民的目標調降至大約39.5萬人，較去年所設的50萬目標大砍21%。

2025年和2027年的目標還會進一步分別縮減至38萬和36.5萬人。移民部長米勒（Marc Miller）預定於周四上午向國會提出最後數字。

開放永久居民是加拿大移民體制極重要的一環，重點在於引進年輕且受過高等教育的勞工，以補充迅速老化的勞動市場。新住民開放人數大幅減少至疫情前水準，表示加拿大政府歡迎新移民的政策出現變化。

加拿大2022年放寬旅行限制後，移民大舉湧入，導致人口出現史上最大成長，卻也因此加劇住宅短缺、房租上漲、公共服務吃緊，失業率也升高。

不過，永久居民並非近年來移民的主體，為就學和工作目的持有臨時簽證的所謂臨時居民，才是新移民主力。杜魯多和米勒周四也將宣布首度對臨時移民設限。

杜魯多政府已經設定了一個目標，計劃在未來三年內大幅縮減臨時居民人口，包括限制國際學生的錄取人數並限制引進外籍勞工。

杜魯多也在X平台發文預告：「我們將祭出更嚴格的規定，要求企業證明為何無法優先僱用加拿大勞工。」

移民 加拿大 杜魯多

上一則

俄外交部否認北韓派兵：警告南韓勿介入俄烏戰事

下一則

丹麥出土50具維京時代骸骨 保存完好專家呼「十分神奇」

延伸閱讀

加拿大這群人最感覺經濟好 總理杜魯多支持率也靠他們

加拿大這群人最感覺經濟好 總理杜魯多支持率也靠他們
錫克教領袖命案延燒 加拿大、印度互逐6外交官

錫克教領袖命案延燒 加拿大、印度互逐6外交官
加拿大、印度互逐6外交官 外交關係瀕臨破裂

加拿大、印度互逐6外交官 外交關係瀕臨破裂
川普險遇第3次暗殺？攜槍男是註冊共和黨人 保釋被放

川普險遇第3次暗殺？攜槍男是註冊共和黨人 保釋被放

熱門新聞

以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

哈瑪斯領袖辛瓦死前最後身影曝 癱坐椅子朝無人機丟木棍

2024-10-17 21:07
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
以色列今天證實，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖辛瓦已經在加薩喪命。圖為辛瓦在2022年在加薩發表講話。美聯社

哈瑪斯領袖辛瓦身亡 各界反應一文看

2024-10-17 15:39

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝