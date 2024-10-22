盡力讓普亭垮台 納瓦尼遺孀：未來將返俄選總統

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的妻子納瓦納亞(Yulia Navalnaya)表示，當俄羅斯總統普亭不再掌權時，她未來將返俄參選總統。(路透)

已故俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 (Alexei Navalny)的妻子納瓦納亞(Yulia Navalnaya)表示，當俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)不再掌權時，她有朝一日將返回俄國參選總統，「當時機成熟時，我會以候選人的身分參加選舉」。

英國廣播公司(BBC)報導，納瓦納亞說：「我的政治對手是普亭。我會盡一切努力，讓他的政權盡快垮台。」

自從納瓦尼今年2月在北極圈的俄羅斯監獄過世後，至今還沒有一位領導人出來團結國內不同的反對派，國外的俄羅斯異議團體之間也出現嚴重內鬥。

納瓦納亞表示，只要普亭還在位，她就不會返回俄國。普亭自1999年12月31日接任俄羅斯最高領導人以來，至今已掌權超過24年，這個月剛度過72歲生日。

47歲的納瓦尼於今年2月16日突然離世，俄羅斯反對派因此失去了最有魅力、也最受歡迎的領導者。納瓦尼在逝世前一直在服刑，他被法院判處的刑期加總起來超過30年。他生前曾表示，俄羅斯當局為了壓制他對普亭的批評，而捏造這些指控。

納瓦尼形容，普亭執政下的俄羅斯是一個由小偷、馬屁精和間諜治理的脆弱犯罪國家，當權者只在乎錢。他長期以來預測俄國可能面臨政治地震，包括發生革命。

克里姆林宮將納瓦尼的政治盟友視為代表西方、破壞國家安穩的危險極端分子，並將他們逐出國外。

納瓦納亞指控普亭下令殺害她的丈夫，但克里姆林宮一再駁斥這項說法。據美聯社和華爾街日報報導，美國情報機構已確定普亭沒有下令殺害納瓦尼。

對此，納瓦納亞於今年8月駁斥調查人員提供的消並稱並稱她現在代替丈夫主持的「反腐敗基金會」(Anti-Corruption Foundation)已經握有證據，一旦得知事情的「全貌」後，她會將真相公諸於世。

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