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哈瑪斯明年3月選新領袖 擬身分保密防暗殺

編譯中心／綜合21日電
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯領袖辛瓦，已在加薩走廊喪命。（美聯社）
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯領袖辛瓦，已在加薩走廊喪命。（美聯社）

一名巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）官員表示，該組織打算在明年3月選出新領袖，在此之前將由五人組成的委員會負責管理。基於安全考量，可能對新領袖的身分保密，避免被以色列鎖定追殺。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列近日宣布，哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）已在加薩走廊（Gaza Strip）喪命。哈瑪斯也已證實他的死訊。據悉，哈瑪斯內部對於辛瓦日前遭以色列軍擊斃的狀況相當震驚，他們都以為辛瓦躲在更加安全的地方，而不是暴露在遭破壞的民宅區域中。

據報導，2003年哈瑪斯創辦人雅新（Sheikh Ahmad Yassin）及繼任領導人藍提希（Abdel Aziz al-Rantisi）隔年遭以色列暗殺後，哈瑪斯也曾對新領袖的身分保密。

哈瑪斯高層人士透露，目前管理哈瑪斯的五人委員會，分別是屢次代表哈瑪斯繼行對外談判的哈雅（Khalil al-Hayya），僑民事務負責人馬夏艾（Khaled Meshaal），有「哈瑪斯執行長」之稱的財務官員賈巴林（Zaher Jabarin），伊斯蘭協商會議主席達威希（Muhammad Darwish），以及一名身分保密的人員。

其中，五人委員會的哈雅預料將承擔大部分的政治與外交任務，並直接督導加薩走廊的相關事務，因此他實質上將是這段過渡時期的哈瑪斯領導人。

另據CNN報導，華府智庫「阿拉伯波斯灣國家研究所」資深常駐學者伊比什（Hussein Ibish）告表示，哈瑪斯領袖辛瓦之死，可能讓長達數年的對抗以色列行動加劇；隨著領導層毀滅，哈瑪斯正在改變行事方法。

他表示，哈瑪斯的戰爭「才剛開始」，且已採取「由游擊隊和叛亂分子組成，分散組織的哈瑪斯小組」形式，不需要「整合、垂直指揮和控制結構」。

伊比什說，哈瑪斯可能仰賴低階、不精良的武器存活，包括手槍、小型機槍，甚至是自製簡易爆炸裝置（IED），「他們的人願意赴死」。

伊比什舉例，以色列1982年入侵黎巴嫩，將巴勒斯坦解放組織（PLO）逐出貝魯特，卻催生實力更強大的黎巴嫩真主黨。

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