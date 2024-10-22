500元硬幣長太像 日本店家遇韓圜混充詐欺

日本東京一處錢湯（澡堂）發現客人疑似利用500韓元（左）混充價值約10倍的500日圓（右）付費，導致商家蒙受損失。（中央社）

日本 東京一處澡堂發生奇特的「偽幣」事件，犯案者使用的並非假幣，而是藉由外觀相似之便，以500韓元（約0.3美元）混充價值約10倍的500日圓（約3.5美元）付費，由於肉眼乍看下很難分辨，導致商家蒙受損失。

許多人可能都有返國後沒有整理錢包，付錢時不小心拿到外國貨幣的經驗，但如果故意拿價值較低的外幣企圖魚目混珠，可能就有詐欺 之嫌。

日本電視台報導，位於東京都葛飾區、有60年歷史的錢湯（澡堂）「喜久之湯」在社群媒體 X發文稱，「在計算營業額的時候（發現的），竟然沒有注意到！下次會小心！」同時上傳了9枚硬幣的照片。

由於「喜久之湯」只收現金，可能是有客人在支付時，把500韓元混充為500日圓。500韓元折合約50日圓，價值僅有1/10。

「喜久之湯」的老闆加島優作表示，「我不想要認為對方是故意這麼做的，但還是覺得有點生氣、遺憾。」

就外觀而言，500日圓與500韓元硬幣的直徑都是26.5毫米。500韓元的重量是7.7克，舊版500日圓的重量是7.0克，大約3年前開始發行的新款500日圓硬幣則是7.1克，重量上也差異不大。

事實上，日本過去也曾發生過利用這兩枚硬幣相似性，進行的惡意詐欺事件。1997年，日本警方曾查獲多達1萬4000枚500韓元硬幣，為了讓重量更接近500日圓，有些韓元硬幣還被打了洞。

與東京的澡堂一樣，在九州的一家蔬果店表示，在客人支付的現金中，發現混入了500韓元硬幣。店主憂心地表示，「如果我們沒注意到，反過來在找錢時把500韓元硬幣找給客人，那就很可怕了。」