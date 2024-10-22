折磨法老的疾病 埃及努力百年獲得無瘧疾認證

埃及近百年前啟動了消滅瘧疾的行動，終於在20日被認證為無瘧疾國家，世界衛生組織（WHO ）肯定此成就「確實深具歷史意義」，同時也代表近一世紀來消除瘧疾工作的成果。

埃及限制人蚊接觸的初步措施始於1920年代，當時禁止在住宅附近種植水稻和其他農作物。中央社引述法新社報導，世衛 組織秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）透過聲明表示：「瘧疾和埃及文明本身一樣古老，但這個折磨法老的疾病現在屬於埃及的歷史，而非未來。」

埃及衛生部長賈法（Khaled Abdel Ghaffar）指出：「獲得無瘧疾認證不是旅程的終點，而是新階段的開始。我們現在得努力不懈警惕工作，繼續透過最高水準的監控、診斷和治療，維持我們的成就。」WHO指出，這一認證僅僅是「新階段的開始」，敦促埃及保持警惕。

WHO表示，埃及是地中海東岸地區第三個獲得認證的國家，前兩者為阿拉伯聯合大公國和摩洛哥。全球已有44個國家和一個地區達到了這一里程碑。

全球現有44個國家與1個地區獲得無瘧疾認證。

當一國證明，全國透過瘧蚊傳播的本土瘧疾傳染鏈至少過去連續3年被阻斷，世衛組織便會授予無瘧疾認證。這個國家也得證明，自己有能力預防傳染再度爆發。

根據世衛組織，瘧疾每年導致逾60萬人死亡，其中95%是在非洲。