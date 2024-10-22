我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

折磨法老的疾病 埃及努力百年獲得無瘧疾認證

編譯中心／綜合21日電

埃及近百年前啟動了消滅瘧疾的行動，終於在20日被認證為無瘧疾國家，世界衛生組織（WHO）肯定此成就「確實深具歷史意義」，同時也代表近一世紀來消除瘧疾工作的成果。

埃及限制人蚊接觸的初步措施始於1920年代，當時禁止在住宅附近種植水稻和其他農作物。中央社引述法新社報導，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透過聲明表示：「瘧疾和埃及文明本身一樣古老，但這個折磨法老的疾病現在屬於埃及的歷史，而非未來。」

埃及衛生部長賈法（Khaled Abdel Ghaffar）指出：「獲得無瘧疾認證不是旅程的終點，而是新階段的開始。我們現在得努力不懈警惕工作，繼續透過最高水準的監控、診斷和治療，維持我們的成就。」WHO指出，這一認證僅僅是「新階段的開始」，敦促埃及保持警惕。

WHO表示，埃及是地中海東岸地區第三個獲得認證的國家，前兩者為阿拉伯聯合大公國和摩洛哥。全球已有44個國家和一個地區達到了這一里程碑。

全球現有44個國家與1個地區獲得無瘧疾認證。

當一國證明，全國透過瘧蚊傳播的本土瘧疾傳染鏈至少過去連續3年被阻斷，世衛組織便會授予無瘧疾認證。這個國家也得證明，自己有能力預防傳染再度爆發。

根據世衛組織，瘧疾每年導致逾60萬人死亡，其中95%是在非洲。

世衛 WHO 譚德塞

上一則

海妖現身？10m大王魷魚橫屍西班牙沙灘

下一則

500元硬幣長太像 日本店家遇韓圜混充詐欺

延伸閱讀

埃及獲無瘧疾認證 世衛組織：深具歷史意義

埃及獲無瘧疾認證 世衛組織：深具歷史意義
建造20年 大埃及博物館試營運

建造20年 大埃及博物館試營運
建築師彭士佛 融和生死與中庸

建築師彭士佛 融和生死與中庸
大埃及博物館萬件古文物首登場 主展廳設計前衛

大埃及博物館萬件古文物首登場 主展廳設計前衛

熱門新聞

以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

哈瑪斯領袖辛瓦死前最後身影曝 癱坐椅子朝無人機丟木棍

2024-10-17 21:07
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
以色列今天證實，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖辛瓦已經在加薩喪命。圖為辛瓦在2022年在加薩發表講話。美聯社

哈瑪斯領袖辛瓦身亡 各界反應一文看

2024-10-17 15:39
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基自曝告訴川普 烏克蘭若不入北約 將尋求核武自保

2024-10-17 10:48

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行