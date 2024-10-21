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2024泰國書展銷售創新高 漫畫和科幻作品受歡迎

中央社／曼谷21日專電
2024泰國書展10月10日到20日在曼谷登場，10天的展期吸引了140萬人次民眾入場，銷售額達到4億3800萬泰銖，創下歷史新高。圖片攝於17日，為書展內的書商攤位。（中央社）
2024泰國書展10月10日到20日在曼谷登場，10天的展期吸引了140萬人次民眾入場，銷售額達到4億3800萬泰銖，創下歷史新高。圖片攝於17日，為書展內的書商攤位。（中央社）

為期10天的泰國書展在20日落幕，10天的銷售額達到4億3800萬泰銖，創下歷史新高。其中最受歡迎的類型是漫畫，緊接著是科幻奇幻作品、心理和療癒類書籍、童書、投資和健康類書籍。

2024泰國書展（Book Expo Thailand 2024）10日到20日在曼谷皇后詩麗吉國家會議中心（Queen Sirikit National Conventional Center）登場。

今年的主題是「閱讀下一個世界」（Reading the Next World），共有286家出版社參與，展出超過200萬冊書籍，今年首度以鬼怪為主打，邀請泰國和許多國外作者展出他們和鬼怪相關的創作。

為期10天的展覽吸引大批泰國民眾前往，民族報（The Nation）報導，10天書展吸引了140萬人次民眾入場，最後一天就有23萬人次入場，10天的銷售額達到4億3800萬泰銖（約1307.3萬美元），創下歷史新高。

泰國出版商及書商協會（Publishers and Booksellers Association of Thailand, PUBAT）主席蘇威（Suwit Rungwattanpaiboon）表示，民眾的熱烈反應代表了泰國人閱讀的習慣正在成長，且書籍仍有一定的吸引力。

根據主辦單位統計，入場民眾63.78%是女性，26.91%是男性，6.9%是LGBTQ族群；此外，69%的入場民眾年齡介於12到35歲之間，比去年的比例大幅增加。

若以作品的類型來看，漫畫最受歡迎，佔了銷售量的40%，接著是30%的科幻奇幻小說，20%的心理和療癒相關書籍，童書、投資和健康類的書籍佔10%。

泰國 投資 LGBTQ

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