哈瑪斯已故首領辛瓦 去年藏匿畫面曝光 妻拎柏金包兒搬食物

以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。（取材自X平台）

以色列 國防軍19日公布一段影片，內容是去年10月7日跨境突襲以色列前一晚，哈瑪斯 已故首領辛瓦攜家帶眷從地下通道前往藏身處，不僅看到辛瓦和兒子搬運食物物資和電視，還有辛瓦妻子手提價值3萬2000美元的知名品牌愛馬仕柏金包的畫面。

🎥DECLASSIFIED FOOTAGE:



Sinwar hours before the October 7 massacre: taking down his TV into his tunnel, hiding underneath his civilians, and preparing to watch his terrorists murder, kindap and rape. pic.twitter.com/wTAF9xAPLU — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) 2024年10月19日

以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）電子媒體Ynet News報導，以軍發言人哈加里日前公布辛瓦在去年突襲前的逃亡路線指出，辛瓦一家人在去年10月6日，襲擊前幾小時，進入地下碉堡。長達幾小時的時間，辛瓦及其兒子不斷搬運補給物資，包含食物、平面電視、床墊等。

哈加里透露，辛瓦在南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）建造一處地下堡壘，並在該處指揮攻擊。

以色列國防軍今年2月進入這個藏身處，裡面有生活區、淋浴間、床、保險箱和制服等，還有電視、食物、沙發和通訊設備，可說五臟俱全。

哈加里還說，辛瓦大部分都在汗尤尼斯和拉法之間移動，「有好幾次，以軍差一點就能抓到他」。

耶路撒冷郵報報導，以色列軍隊阿拉伯語對外媒體發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）19日晚間也在社群X公布這段影片多張截圖指出，出現在畫面中的辛瓦妻子，左手提著一只手提包，是名牌愛馬仕柏金包，價值3萬2000美元。有網友在貼文下方譏諷，「辛瓦妻子的包已經是去年的款式，簡直構成戰爭罪」。

辛瓦生前身價預估30億美元，約新台幣970億元；他的遺體被尋獲時，身上有數千謝克爾。謝克爾是以色列貨幣單位，也是加薩 地區法定貨幣，1謝克爾約合台幣8.24元。

另據英國BBC報導，一名流離失所的加薩男子塔哈（Ashraf Abo Taha）近日在社群媒體發現，哈瑪斯領袖辛瓦的葬身之地竟然就是他位於拉法的家。但塔哈早在今年5月因戰火離開他居住15年的家，前往甘尤尼斯。他表示，他不知道辛瓦怎麼會在那，並澄清他和他的家人都與此事無關。

塔哈說，他認出以色列無人機拍到的影片片段中，被摧毀的建築物一部分就是他位於拉法的家時，感到「震驚」。以軍先前公布無人機拍到的畫面，稱辛瓦被擊斃前躲在一間被部分破壞的房子裡。

塔哈告訴BBC阿拉伯語頻道加薩生命線電台（Gaza Lifeline），他今年5月6日從拉法撤離到甘尤尼斯，當時以色列下令民眾撤離，並開始對哈瑪斯戰士採取行動，自此就沒有聽過關於這間房屋的任何消息。

塔哈還說，他的女兒率先向他展示社群媒體上流傳據稱是辛瓦生命最後時刻的影片片段，並描述他們在拉法的房子特徵。塔哈起初不相信女兒的說法，直到他的兄弟確認影片中拍到的房子就是塔哈的。

塔哈表示：「我當時的反應是『對這就是我家』，我看著這些照片，感到震驚。」

塔哈說，他不知道辛瓦怎麼會在那，以及他是怎麼到達那間房子的，並澄清「我和我的兄弟們、兒子們從未與這件事有關係」。

BBC也已核實塔哈提供的房屋照片和影片，確實與辛瓦被擊斃時待的房屋相符。但BBC無法核實塔哈是否真的擁有這間房屋。

塔哈則說，這間房屋是在兄弟姊妹的協助下建造的，價值20萬錫克（Shekel）（約5.3萬美元），離開時屋況良好。他表示：「發生的事情令我非常難過，我建造的房子和所有存款都消失了。只有神能夠補償我們。」