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巴西總統魯拉摔傷腦出血 後腦嚴重撕裂 視訊參與金磚峰會

編譯盧思綸／即時報導
巴西總統魯拉不慎摔傷，導致後腦撕裂並有縫合口。（路透）
巴西總統魯拉不慎摔傷，導致後腦撕裂並有縫合口。（路透）

俄羅斯總統普亭22日起至24日將在喀山主持金磚峰會，迎接20多位新興經濟體國家領導人，這將是俄烏開戰以來普亭在俄主持的最大規模峰會。不過，原訂出席的巴西總統魯拉不慎摔傷，導致後腦撕裂並有縫合口，醫生建議避免長途飛行，因此20日宣布改為視訊與會。

美國之音報導，78歲巴西總統魯拉20日取消前往喀山金磚峰會，根據巴西利亞（Brasilia）西里歐黎巴嫩醫院（Sirio Libanes）報告，魯拉19日不慎摔傷導致後腦杓「「枕葉區域」（occipital region）被撕裂，醫生建議暫時避免長途飛行，但其他方面仍能正常執行職務。

路透描述，魯拉19日在家中跌倒，造成輕微腦出血，其醫師卡利爾（Roberto Kalil）接受GloboNews TV訪問透露，魯拉不慎摔倒，造成後腦部「巨大」創傷，需要縫合傷口，並導致顳額區「輕微腦出血」。

巴西政府也在社交媒體X發文證實，其外交部長維艾拉（Mauro Vieira）將率團與會。

外交論壇金磚峰會由巴西、俄國、印度與中國在15年前成立，此後擴大至南非、埃及、衣索比亞、伊朗與阿拉伯聯合大公國。

這將是普亭在俄烏戰爆發至今主持最大規模峰會，試圖藉此挑戰西方國家「霸權」，預計中國國家主席習近平、土耳其總統厄多安與印度總理莫迪將出席。

巴西 普亭 印度

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