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揭北韓兵力援俄畫面 消息人士曝：證據為南韓衛星拍攝

中央社／首爾20日專電
南韓國家情報院日前指稱，已確認北韓提供兵力支援俄羅斯在烏克蘭戰事，並公布拍攝到俄羅斯船艦運送北韓軍人動態的衛星照片。消息人士指出，這個衛星為南韓政府營運。北韓軍隊是世界上最大的軍隊之一，僅示意。（美聯社）
南韓國家情報院日前指稱，已確認北韓提供兵力支援俄羅斯在烏克蘭戰事，並公布拍攝到俄羅斯船艦運送北韓軍人動態的衛星照片。消息人士指出，這個衛星為南韓政府營運。北韓軍隊是世界上最大的軍隊之一，僅示意。（美聯社）

南韓國家情報院日前指稱，已確認北韓提供兵力支援俄羅斯在烏克蘭戰事，並公布拍攝到俄羅斯船艦運送北韓軍人動態的衛星照片。消息人士指出，這個衛星為南韓政府營運。

俄羅斯與北韓否認北韓出兵支援俄羅斯。韓聯社今天引述消息人士表示，南韓國情院做為證據公布、卻未公布出處的衛星照片，是由南韓政府營運。

南韓國情院公布12日拍攝到俄國船艦接近北韓清津港外海的衛星照片，看起來是透過合成孔徑雷達（SAR）拍攝，這種拍攝方式是以目標物反射電波等雷達數據合成影像，不受日夜天候影響。

南韓軍方去年12月及今年4月發射的軍事偵察衛星都裝載SAR，但這類國家軍事偵察衛星拍攝到的照片因屬國家機密，一般不會用在公開報導資料中，公開照片應為政府營運的阿里郎5號等多功能探測衛星拍攝。

消息人士表示，國情院是綜合政府與軍方、還有海外民間企業拍攝到的衛星照片，確認北韓確實向俄羅斯派遣特殊部隊。

南韓國情院18日發布新聞稿表示，北韓8日決定向俄羅斯支援1萬2000名規模兵力，根據南韓情報當局掌握情資，已經有1500多名北韓特殊部隊士兵被俄羅斯船艦接送至海參崴進行適應訓練，預計很快會接送第2批兵力。

北韓 南韓 俄羅斯

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