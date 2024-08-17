37歲塔信么女貝東塔當選泰總理 史上最年輕 家族第4位

泰國前總理塔信么女、為泰黨黨魁貝東塔（右二）16日當選泰國總理，高興地雙手合十。（路透）

泰國眾議院 16日選舉新總理，為泰黨37歲黨魁貝東塔以319票贊成、145票反對和27票棄權，輕鬆跨越248票當選門檻，當選第31任總理。她除了是前總理塔信么女，也是塔信胞妹、前總理盈拉姪女，成為塔信家族第四位總理，以及泰國史上第二位女總理和最年輕總理。貝東塔說：「爸爸很高興失智前看到我當選」。

綜合路透等外媒報導，為泰黨領銜的11黨執政聯盟在眾院共有314席，其中席次最多的為泰黨有141席。席次次多的泰自豪黨15日亦表態支持為泰黨人選。貝東塔當選後激動地說，她很榮幸也很興奮。

貝東塔成為家族中的第四位總理。塔信2001年至2006年擔任總理，塔信的妹妹盈拉2011年成為總理，但下場和哥哥一樣最後被迫流亡。塔信的（另一妹妹的丈夫）妹婿宋才2008年9月也曾任總理，但做不到四個月就遭憲法法庭解職。

為泰黨前總理賽塔14日也遭該法庭解職，理由是他任命的總理辦公室部長皮奇，被檢舉違反憲法對道德的規範，使賽塔違憲。而一星期前，憲法法庭還判決前進黨意圖推翻君主立憲制，裁定解散前進黨。

塔信已在去年回到泰國，目前因被控貪汙罪正在假釋中。塔信也面臨「冒犯君主罪」指控，貝東塔當選總理可能引起保皇派的戒心。泰國納黎萱大學學者錢伯斯（Paul Chambers）指出，貝東塔可能也無法執政太久，因為保皇派會設法罷免她。

泰媒曼谷郵報與BBC報導皆形容這是「西那瓦（塔信家族姓氏）王朝」。從未出任政府職位的貝東塔，面臨諸多挑戰，包括經濟困境、來自前身為前進黨的人民黨（該黨現有143位眾議員）競爭、為泰黨支持度下降，還有是否延續賽塔「1萬泰銖電子錢包」政策。

據報導，當記者詢問貝東塔上任後希望帶給泰國什麼？貝東塔表示，她希望讓泰國人感到自信，並且希望提升泰國人的生活品質，並為大家帶來更多機會。

對賽塔被解職，貝東塔說，是時候為國家和為為泰黨做點事情，她會盡全力讓國家往前邁進。

德國之聲中文網報導，現年37歲的貝東塔是億萬富翁、前總理塔信的女兒。此次出任總理前，貝東塔從未擔任過民選官職。三年前進入政界之前，小名被稱為「Ung Ing」的貝東塔一直負責打理家族商業帝國旗下的酒店生意。

當選總理後，貝東塔的首次公開表態是在Instagram發布的午餐照片：雞肉和米飯。文字說明是：「聽到選舉結果後的第一餐。」