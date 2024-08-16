南韓光復節 尹錫悅致詞幾乎未提日本 親日再挨批

南韓總統尹錫悅（前排左起）與夫人金建希，15日在南韓首爾舉行的光復節上揮舞國旗。（路透）

南韓 總統尹錫悅15日在紀念對日抗戰勝利的光復節致詞中幾乎未提日本 ，引發相關團體與學界不滿，認為尹政府為維持韓日關係妥協，雖然表面對日本政治人物參拜靖國神社表達遺憾，實際做法卻言行不一，親日立場再挨批。尹錫悅致詞時，也提出以自由、變化、合作為關鍵詞的三大統一戰略。

中央社報導，尹錫悅15日在首爾世宗文化會館出席第79周年光復節活動，以往在慶祝對日抗戰勝利的這項活動上，總統都會提及相關歷史，並敦促日方為當年道歉、反省，但尹錫悅今年致詞將重點放在兩韓 統一上，兩次提及日本都是關於雙邊目前的經濟狀況，絲毫未提及日本相關歷史，引發輿論質疑。

日治強制動員市民會理事長李國嚴（音譯）接受韓媒京鄉新聞訪問時表示，尹錫悅在光復節致詞上未提日本，與光復節本質相悖，「看起來就是受到對日本的屈從外交影響，擔心為日本造成負擔或產生糾紛，就先自行迴避」。

專門研究二戰時期慰安婦歷史的慶北大學教授金昌錄（音譯）也批評，總統在光復節致詞中絲毫未提及歷史問題的做法，可能被視作「對過去歷史的清算已經結束，已不是南韓的問題」的訊息，憂心日方可能以韓方不希望的方式扭曲歷史。

尹錫悅去年光復節致詞時也將重點放在展望韓日關係未來發展上，但像今年一般完全未提及歷史問題相當罕見，也引起日媒關注。

另據韓聯社報導，尹錫悅15日致詞時，也提出以自由、變化、合作為關鍵詞的三大統一戰略。第一，我們需要確立自由統一價值觀並具備推進統一事業的力量；第二，我們應製造能讓北韓居民渴求自由統一的變化；第三，我們需與國際社會團結合作。