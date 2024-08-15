印度實習女醫遭警方義工姦殺 引爆30萬基層醫生示威

印度加爾各答女實習醫生在醫院內被姦殺，醫科學生14日上街參加抗議活動，要求保障人身安全。（路透）

印度 加爾各答本月9日發生一起駭人姦殺案，一名31歲實習女醫生在醫院內的會議室慘遭性侵殺害，警方火速逮捕一名33歲犯嫌羅伊（Sanjoy Roy）；此事也引爆大規模罷工 潮，印度逾30萬名基層醫師走上街頭抗議示威，導致醫療服務停擺，他們要求司法伸張正義、強化醫護的職場安全。

綜合媒體報導，任職於加爾各答公立醫院RG Kar的實習女醫生，在清晨工作告一落後想稍事休息，由於醫院沒有供醫師休息的地方，她到一間會議研討室小睡片刻，9日上午被發現全身赤裸陳屍在醫院三樓的會議室大廳內；屍檢報告指出，她的身上有多處傷痕，且眼睛、嘴巴、腹部、私密處等部位均有出血現象，頭部也受到猛烈撞擊，懷疑女醫生是遭性侵並殺害。

警方10日逮捕犯案的33歲男子羅伊，他的身分為當地警察局的志工，並被分派到該醫院當駐衛警察，因此可以隨意進出醫院的各個部門，羅伊遭逮後坦承犯案，但他卻毫無悔意，不痛不癢地直呼「如果你們想要的話，可以絞死我啊」，跋扈態度掀起民眾怒火。

「印度醫學協會」（IMA）主席阿索坎（RV Asokan）告訴BBC：「『安全』這種東西在醫院裡幾乎不存在。」協會給衛生與家庭福利 部部長納達（J.P. Nadda）的信中要求政府部門，改善醫護「不人道的工作量、暴力的環境」

這起強暴殺人案曝光後，印度多達30萬名醫生展開罷工行動，導致多個城市的醫療服務被迫中斷，他們要求當局盡快審理此案，還給受害者一個公道，同時在街頭高舉「醫生不是沙包」的抗議標語牌，呼籲政府重視醫療暴力事件。

印度公立醫院的醫護人員工時長、薪資低，醫院通常也沒有給熬夜通宵的他們準備休息處所，醫護早有不滿，9日這起案件，點燃他們熊熊怒火，加爾各答與其所在西孟加拉省許多醫護人員12日起在街頭抗議。

次日新德里，還有孟買及其所在的馬哈拉什特拉省，超過8000名公立醫院醫護加入行列，幾個城市的醫療服務被迫中斷。