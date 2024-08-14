義視障短跑女將 帕運首位變性選手 「他曾奪11冠」

義大利視障短跑選手瓦倫蒂娜．佩特里洛將成為第一位參加帕拉林匹克運動會的公開變性運動員。（取材自Instagram）

義大利 視障短跑選手瓦倫蒂娜．佩特里洛(Valentina Petrillo)將成為第一位參加帕拉林匹克運動會的公開變性運動員。此前她被國家隊選上，將代表義大利出戰在巴黎舉行的帕運田徑女子200公尺和400公尺比賽。2024年巴黎帕運將於8月28日至9月8日舉行。

央廣引述路透報導，現年50歲的佩特里洛去年在巴黎舉行的世界帕拉田徑錦標賽(World Para Athletics Championships)中，拿下田徑女子200公尺和400公尺項目的銅牌，她於2019年完成變性手術；在變性之前，她曾在男子組獲得11次全國冠軍。

佩特里洛12日發表聲明，「我還是覺得難以置信，所以我現在用一種很實際的心態來面對，因為我只差一點就錯失參加東京奧運的機會。」她說：「我只有到了法國，才會開始認真思考這次的巴黎奧運 。」

佩特里洛14歲時被診斷出患有斯特格氏症候群(Stargardt's Syndrome)，視覺能力只有正常範圍的五十分之一。

報導指出，國際帕拉林匹克委員會(International Paralympic Committee，IPC)主席帕森斯(Andrew Parsons)向BBC體育(BBC Sport)表示，儘管根據世界帕拉田徑運動總會(World Para Athletics)的政策，佩特里洛可以到巴黎參賽，但他仍希望體育界能在跨性別 政策上「團結一致」。

過去幾年來，包括田徑、自行車與游泳等多項運動的管理機構都收緊了變性運動員參與女性菁英賽事的規則。

但國際帕拉林匹克委員會允許管理機構自定政策，而世界帕拉田徑運動總會則允許法律上認定的女性參加其所屬障礙類別的比賽。

批評者認為，跨性別人士不應參與女性運動賽事，因為男性在青春期會讓運動員擁有巨大的肌肉骨骼優勢，而這種優勢不會因為變性而失去。

LGBT倡議團體則表示，排除跨性別運動員等同於歧視，而且目前關於變性影響運動表現的研究仍不足。