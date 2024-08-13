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1天703移民搭船偷渡 英相上任單日最多

編譯中心／綜合12日電
大批非法移民橫渡英吉利海峽進入英國。（路透）
大批非法移民橫渡英吉利海峽進入英國。（路透）

根據英國內政部公布的最新數據，11日約有703人乘坐小船抵達英國海岸。這是自英國首相施凱爾(Keir Starmer)上台以來，誓言打擊人口走私集團後，單日搭船橫渡英吉利海峽的最多移民人數。

阻止移民搭乘小船偷渡是英國今年7月國會大選的關鍵議題。施凱爾在上台後的幾天內，廢除一項將移民驅逐到盧安達的爭議計畫。這項計畫是上屆保守黨政府的重要政策。

與驅逐移民的作法相反，施凱爾矢言摧毀幫助偷渡客的人口走私集團，每位偷渡移民必須向這些集團支付數千歐元。

施凱爾和法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)已承諾加強「合作」，以應對無證移民人數激增的問題。法國當局稍早表示，2名試圖搭船偷渡至英國的移民死亡，使得今年年初以來，在危險的海上旅程中喪生的人數達到25人。

自2024年初以來，搭船渡過英吉利海峽到英國的人數達到1萬8342人，比去年同期增加13%。

另據路透報導，英國英格蘭北部日前發生持刀攻擊兒童舞蹈班的慘案，造成3死8傷，後因極右派散播作案者為穆斯林移民的假消息後，連日來從南港至英國各城鎮都引發暴動。一名死難女童的雙親11日在女兒葬禮呼籲停止騷亂。

據悉，一名英國土生土長的青少年已被控犯下這樁慘劇，警方表示全案尚未依恐怖主義偵辦。

這波主要針對移民和穆斯林的騷亂，已有超過900人被捕、466人遭犯罪起訴，還有幾十人在法庭快速審理下已判刑下獄。

警方與政治人物認為當局快速、強硬的回應，連同自7日以來數千人示威反制暴動，已震懾住想繼續參加暴動的人；英國首相施凱爾譴責暴動為「極右翼暴行」。

移民 施凱爾 偷渡客

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