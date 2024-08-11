對抗中國威脅 菲盼增加聯合演習頻率

菲律賓軍方指控中國在南海以危險行動挑釁之後，重申會繼續捍衛國家安全與主權，並會透過增加聯合軍事演習頻率、擴展更多戰略據點供美軍使用等方式，對抗來自北京的威脅。圖為2016年解放軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

菲律賓軍方指控中國在南海以危險行動挑釁之後，重申會繼續捍衛國家安全與主權，並會透過增加聯合軍事演習頻率、擴展更多戰略據點供美軍使用等方式，對抗來自北京的威脅。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天接受菲國DZBB廣播電台訪問時說，即使在黃岩島空域遭中方以危險行動挑釁，菲律賓軍方仍會依據國際法行使權利，巡邏菲國索討區域，捍衛國家安全及主權。

菲律賓軍方10日指控，中國空軍飛機8日在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，危及機上人員的生命；共軍 則稱，菲國軍機不顧反覆警告，執意「非法闖入」空域，干擾中國正常演訓活動。

中國與菲律賓都聲稱擁有黃岩島主權，雙方公務船於2012年在黃岩島發生對峙。

根據菲國外交官披露，菲方大約在2個月後依「口頭協議」撤船，中方卻順勢控制及封鎖了黃岩島以及週邊海域，馬尼拉交涉無效，於2013年1月把爭議提交設於海牙的常設仲裁庭。

2016年7月裁決出爐，稱中國的南海9段線在國際法之下沒有效力，南海所有海上地物均為「礁」而非「島」，菲律賓可獨享200海里專屬經濟區，而黃岩島位在菲國200海里專屬經濟區範圍內。

另一方面，巴迪亞在訪談中說，菲國軍方希望與理念相近國家舉行更多聯合演習，以提升菲國部隊的防衛能力以及與這些國家之間的協同作戰能力。

8月2日，菲律賓海軍與日本海上自衛隊在南海舉行了首次「海事合作活動」（MCA）演習；7日，菲律賓再與加拿大 、美國和澳洲 在南海舉行首次4國聯合軍事演習。

被問及菲國軍方有無計畫依菲美「加強國防合作協議」（EDCA），增設戰略據點或基地供美軍使用？巴迪亞回應，菲國軍方正重新檢視整體島嶼防衛概念，以強化戰略據點，「我們將研究如何改善及擴展它們。」

但巴迪亞也強調，EDCA據點也兼備人道功能，可作為漁民避風港或在發生災難時充當收容所。

根據EDCA，菲國目前同意美軍使用境內9處戰略據點，其中部分據點靠近台灣。