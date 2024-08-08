我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

長崎原爆紀念未邀以色列 6國大使與以同進退

編譯中心／綜合7日電
日本長崎市預計在8月9日「原爆日」舉行和平祈願儀式；圖為長崎原爆紀念碑。（路透）
日本長崎市預計在8月9日「原爆日」舉行和平祈願儀式；圖為長崎原爆紀念碑。（路透）

日本長崎市預計在8月9日「原爆日」舉行和平祈願儀式，但因為長崎市政府未邀請以色列駐日大使參加，已知至少有美英等6國駐日大使選擇跟以色列同進退，將缺席這場儀式。對此，日本內閣官房長官林芳正拒絕置評，稱邀請哪些代表是「主辦單位長崎市的決定」。

日本TBS電視台報導，9日是長崎原爆79周年紀念，長崎市政府未邀請以色列駐日大使參加9日「原爆日」和平祈願儀式，英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）擔憂此舉「可能招致誤會」，美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）也因以色列未受邀而不親自出席；據悉，至少有包括美國、英國、法國、義大利、澳洲及加拿大6國駐日大使都將缺席。

長崎市政府未邀請持續攻擊巴勒斯坦自治區加薩地區的以色列駐日大使參加這場儀式，成為6國駐日大使選擇不出席的理由。美國政府相關人士接受日本新聞網（JNN）採訪時表示，「不希望讓這件事政治化」。

今年7月19日，七大工業國集團（G7）成員國除了日本外的6國駐日大使及歐盟駐日大使，曾聯名向長崎市長表達「不邀請以色列駐日大使相當於把以色列視為跟俄羅斯同等對待」的憂慮，呼籲長崎市政府邀請以色列駐日大使。

朗博頓(Julia Longbottom)也重申，不邀請以色列「會與不邀請俄羅斯和白俄羅斯產生不幸和誤導性類比，而俄羅斯和白俄羅斯是其他兩個沒有受邀參加今年儀式的國家。」

美國政府將改派駐日領事出席，至於易曼紐則將出席在東京舉行的原爆犧牲者追悼會。法國大使館將由副代表將出席，發言人表示，「不邀請以色列代表的決定令人遺憾且值得商榷 」。

長崎市長鈴木史朗(Shiro Suzuki)稍早表示，不邀請以色列大使「不是出於政治動機」，而是基於「讓儀式在和平且莊嚴的氣氛中舉行」的願望。鈴木史朗曾在6月表示，長崎已致函以色列大使館，呼籲加薩「立即停火」。

另外，歐洲極限飛盤協會（European Ultimate Federation）7日宣布，由於2024歐洲青年極限飛盤錦標賽的主辦地、比利時城市根特因鄰近城市遭反以色列人士抗議，認為以色列隊出賽維安會有問題，因此禁止以色列隊出賽。

以色列 白俄羅斯 日本

上一則

泰最大黨想推翻君主立憲遭解散 高層禁參政10年

下一則

英國極右派傳辦大示威 反種族歧視人士群聚倫敦反制

延伸閱讀

真主黨媒體預告攻擊目標 以色列官員：傷及平民將十倍奉還

真主黨媒體預告攻擊目標 以色列官員：傷及平民將十倍奉還
長崎原爆紀念儀式風波延燒 6國大使與以色列同進退

長崎原爆紀念儀式風波延燒 6國大使與以色列同進退
中東逼近全面開戰…美外交斡旋結合軍事嚇阻 伊朗可能重考慮報復計畫

中東逼近全面開戰…美外交斡旋結合軍事嚇阻 伊朗可能重考慮報復計畫
日圓接下來怎麼走？分析師：日銀放鴿會打壓升值力道

日圓接下來怎麼走？分析師：日銀放鴿會打壓升值力道

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

2024-08-04 08:21

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎