長崎原爆紀念未邀以色列 6國大使與以同進退

日本長崎市預計在8月9日「原爆日」舉行和平祈願儀式；圖為長崎原爆紀念碑。（路透）

日本 長崎市預計在8月9日「原爆日」舉行和平祈願儀式，但因為長崎市政府未邀請以色列 駐日大使參加，已知至少有美英等6國駐日大使選擇跟以色列同進退，將缺席這場儀式。對此，日本內閣官房長官林芳正拒絕置評，稱邀請哪些代表是「主辦單位長崎市的決定」。

日本TBS電視台報導，9日是長崎原爆79周年紀念，長崎市政府未邀請以色列駐日大使參加9日「原爆日」和平祈願儀式，英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）擔憂此舉「可能招致誤會」，美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）也因以色列未受邀而不親自出席；據悉，至少有包括美國、英國、法國、義大利、澳洲及加拿大6國駐日大使都將缺席。

長崎市政府未邀請持續攻擊巴勒斯坦自治區加薩地區的以色列駐日大使參加這場儀式，成為6國駐日大使選擇不出席的理由。美國政府相關人士接受日本新聞網（JNN）採訪時表示，「不希望讓這件事政治化」。

今年7月19日，七大工業國集團（G7）成員國除了日本外的6國駐日大使及歐盟駐日大使，曾聯名向長崎市長表達「不邀請以色列駐日大使相當於把以色列視為跟俄羅斯同等對待」的憂慮，呼籲長崎市政府邀請以色列駐日大使。

朗博頓(Julia Longbottom)也重申，不邀請以色列「會與不邀請俄羅斯和白俄羅斯 產生不幸和誤導性類比，而俄羅斯和白俄羅斯是其他兩個沒有受邀參加今年儀式的國家。」

美國政府將改派駐日領事出席，至於易曼紐則將出席在東京舉行的原爆犧牲者追悼會。法國大使館將由副代表將出席，發言人表示，「不邀請以色列代表的決定令人遺憾且值得商榷 」。

長崎市長鈴木史朗(Shiro Suzuki)稍早表示，不邀請以色列大使「不是出於政治動機」，而是基於「讓儀式在和平且莊嚴的氣氛中舉行」的願望。鈴木史朗曾在6月表示，長崎已致函以色列大使館，呼籲加薩「立即停火」。

另外，歐洲極限飛盤協會（European Ultimate Federation）7日宣布，由於2024歐洲青年極限飛盤錦標賽的主辦地、比利時城市根特因鄰近城市遭反以色列人士抗議，認為以色列隊出賽維安會有問題，因此禁止以色列隊出賽。