伊朗不希望局勢升溫 但須懲罰以色列 這些國家發旅警

黎巴嫩南部港口都市錫登，有伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

伊朗 外交部5日表示，伊朗並不希望加劇地區緊張局勢，但警告須就哈瑪斯首腦哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇刺一事「懲罰」以色列 。

伊朗也將於7日召開伊斯蘭合作組織（OIC）緊急會議，將敦促阿拉伯國家支持伊朗對以色列採取報復行動。

許多阿拉伯國家領袖表態譴責以色列，但也持續呼籲伊朗克制，會議將在沙烏地阿拉伯吉達的伊斯蘭合作組織總部舉行。

伊朗外交部發言人強調，伊朗的反擊行動是「不可避免」，需要進行威懾來防止以色列再開展類似行動，以保障地區的穩定與安全。

對此，以色列表示，他們已做足準備應對伊朗攻擊，國防部長加蘭特5日發文稱，以軍已做好快速過渡到進攻的準備。

美國新聞網站Axios報導，三名美國官員透露，美國國安團隊5日向總統拜登 和副總統賀錦麗說，還不清楚伊朗和黎巴嫩武裝團體真主黨可能攻擊以色列的時間，具體襲擊內容也不明。不過拜登被告知，美國情報圈預計的情境牽涉兩波攻勢，一波來自真主黨，另一波來自伊朗和其他代理人團體。

美國官員說，情報圈還未釐清哪一方會先攻擊或將發動何種攻擊。一名官員說，情報指出，伊朗和真主黨對哈瑪斯領袖哈尼雅和真主黨指揮官遭擊殺的「回應」還在發展當中，雙方都還未敲定確切行動。

美國官員說，拜登已告知其團隊與以色列盡可能密切合作，在伊朗發動報復攻擊前協調防務作業。

美軍中央司令部司令庫里拉5日到訪以色列，與以國國防部長葛朗特討論防衛活動協調、如何擴展應對伊朗及其代理人的國際聯盟。庫里拉並和以軍參謀總長哈勒維商討在中東的共同準備作業，以回應區域威脅。

一名知情人士透露，美國國務卿布林肯5日在通話中敦促卡達總理穆罕默德對伊朗、真主黨施壓，讓局勢降溫。美國國務院發言人米勒5日也說，拜登政府已向伊朗表明，若以色列遇襲美國將協防。他說，不認為這類攻擊無法避免，美方也正試圖避免。

此外，由於以色列面臨黎巴嫩真主黨與伊朗的「雙重報復，南韓外交部「強烈建議」南韓人儘快離開黎巴嫩和以色列，甚至準備禁止民眾前往黎巴嫩及伊朗。

德國、美國、英國、澳洲、新加坡、法國和義大利等國，已相繼呼籲公民不要前往黎巴嫩和儘快撤離當地。