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預計最快在5日發動攻擊…情報曝伊朗將空襲以色列 美軍司令抵中東因應

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
美國新聞網站Axios報導，兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍司令庫里拉今天抵達中東，繼續為伊朗可能對以色列發動報復攻擊做好準備。（美聯社資料照）
美國新聞網站Axios報導，兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍司令庫里拉今天抵達中東，繼續為伊朗可能對以色列發動報復攻擊做好準備。（美聯社資料照）

美國新聞網站Axios報導，兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍司令庫里拉今天抵達中東，繼續為伊朗可能對以色列發動報復攻擊做好準備。

美國官員表示，庫里拉（Michael "Erik" Kurilla）造訪中東的行程，早在最近以色列、伊朗和真主黨（Hezbollah）緊張局勢升級前即已排定，但預料他將利用這次訪問，嘗試動員曾保衛以色列免受伊朗攻擊的國際和地區聯盟。

3位美國和以色列官員表示，預計伊朗最快會在8月5日攻擊以色列。

伊朗和真主黨（Hezbollah）領袖矢言，要對真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）和哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭暗殺進行報復。

五角大廈昨天表示，美國正在增強中東兵力，為伊朗可能對以色列發動的攻擊做好準備，並朝該地區派遣更多軍艦和戰機。

美國官員預期，伊朗任何報復行動都將採用與4月13日攻擊以色列相同的策略，但範圍可能更大，且可能涉及黎巴嫩真主黨。

拜登政府擔心，由於哈尼雅遭暗殺，是在以色列與哈瑪斯開戰，整個地區瀰漫強烈反以情緒的背景下發生，動員同一聯盟的困難度可能提高。

約旦將是庫里拉此行的關鍵一站。約旦在4月13日的攻擊中發揮重要作用，攔截進入其領土前往以色列的伊朗無人機，並允許美國和以色列噴射機利用其領空攔截伊朗無人機。官員表示，美國希望，如有需要，同樣的事情也能再次發生。

五角大廈和中央司令部尚未回覆記者詢問對此發表看法。

美國和以色列官員表示，不知道伊朗和真主黨是會一起攻擊還是單獨行動，他們認為，伊朗和真主黨仍在努力敲定軍事計畫，並希望能獲得政治層面上的批准。

伊朗 以色列 五角大廈

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