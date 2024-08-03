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牆壁和地板都在震…駐日美軍直升機迫降 海老名市居民嚇壞

牆壁和地板都在震…駐日美軍直升機迫降 海老名市居民嚇壞

記者雷光涵／即時報導
一架駐日美軍直升機今（3日）上午在神奈川海老名市的田地迫降，機上12人及附近居民皆平安。（取材自NHK）
一架駐日美軍直升機今（3日）上午在神奈川海老名市的田地迫降，機上12人及附近居民皆平安。（取材自NHK）

一架駐日美軍直升機今（3日）上午在神奈川海老名市的田地迫降，機上12人及附近居民皆平安；NHK報導，飛機是從厚木基地起飛往山口縣的岩國基地，疑似途中引擎故障。

日本警方表示，確認機體沒有損傷也沒有漏油，大約1個小時又40分鐘後直升機再次起飛，離開現場，回到出發地厚木基地，警察與消防單位持續調查。駐日美軍司部及厚木基地目前沒有說明迫降原因。

迫降現場是在JR相模線社家車站附近的田地。在附近物流公司上班的60多歲男性對NHK說，上班的時候突然聽到巨大聲響，公司的牆壁和地面都在震動。這裡距厚木基地很近，常聽見飛機的聲音，但今天比平日的聲音要大多了，很嚇人。

他說，這附近很多民宅，稍有閃失後果不堪，發生這種迫降，令人十分不安。海老名市市長內野優說，實在令人遺憾，現場附近離學校也很近，很可能導致重大災難牽連市民。對於被迫與基地為鄰的市民帶來強烈衝擊，當地居民的恐懼和不安是無法估計的。他們要強烈抗議政府和美國軍隊，並再次要求徹底維護檢查等安全對策，迅速提供資訊。

日本

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