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富士山登山口門禁奏效 夜間登山減75%

編譯中心／綜合2日電
富士山登山口架設大門奏效，夜間登山人數減少3/4。圖為登山客與入口處告示版合影。 （美聯社）
富士山登山口架設大門奏效，夜間登山人數減少3/4。圖為登山客與入口處告示版合影。 （美聯社）

日本富士山的山梨縣側吉田口登山步道今年7月1日起實施登山限制，根據開山1個月後於8月1日公布的數字，7月登山人數較去年同期減少16％，特別是夜間登山人數僅有去年的1/4，顯示當局設限奏效。

攀登富士山從山腳到山頂分為10段，日文為10合目，5合目約等於半山腰。產經新聞報導，統計今年7月通過位於6合目的富士山安全指導中心、朝7合目繼續前進的登山客人數有5萬8925人，比起去年同期減少1萬1605人，約16％。

此外，受到登山規範影響，從下午5時至隔天凌晨3時之間夜間登山的人數急劇減少至2579人，較去年減少8178人，約76％。由於夜間登山者大幅減少，使得全體登山者人數下降。

富士山的登山路線有4條，利用率最高的是位於山梨縣側的吉田口登山步道，去年富士山登山季的22萬多名登山客中，有約13萬7000人從這裡登山，占全體超過6成。

為此，從今年7月1日夏季登山季開始，吉田口登山步道限制單日登山上限4000人，開徵每人2000日圓（約14美元）通行費，且在5合目架設大門，從下午4時到隔天凌晨3時關閉，阻止登山客「彈丸登山」（通宵攻頂）。

政府官員指出，今年許多選擇夜間登山的登山客都會在山間小屋住宿，顯示通宵攻頂的人數減少許多。

不過，在7月的3天連假期間，8合目的山間小屋附近，依舊有不少外國觀光客在登山步道上使用保暖墊或睡袋小憩。這些登山客似乎趕在登山大門下午4時關閉之前通過大門，然後不在山間小屋休息，而是在步道上將就一晚，趕在日出前攻頂。要如何阻止這些通宵攻頂的行為，當局仍在思考對策。

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