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黎巴嫩緊張 美發旅警「勿前往」 澳洲促公民離開

編譯中心／綜合1日電
黎巴嫩貝魯特7月30日遭攻擊，軍隊和民眾聚集在事發地點附近。（路透）
黎巴嫩貝魯特7月30日遭攻擊，軍隊和民眾聚集在事發地點附近。（路透）

澳洲跟進美國和英國，對黎巴嫩發布旅遊警示，呼籲澳洲公民立即離開黎巴嫩，並表示以色列與激進組織真主黨之間的緊張情勢，有嚴重升級的真正風險；澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)7月31日晚間在平台X上發表的影片中表示：「現在是離開的時候，安全情勢可能在很少或沒有告知的情況下迅速惡化。」

央廣引述路透1日報導，黃英賢說，如果情勢惡化，貝魯特機場可能會完全關閉，這可能會導致希望離開當地的人滯留很長一段時間，並敦促澳洲人在商業航班營運期間使用商業航班。

幾個月來，以色列在加薩發動的戰爭已造成數萬人死亡，並引發人道危機，中東地區一直處於一觸即發的狀態。

根據澳洲外交事務網站，約有1萬5000名澳洲人居住在黎巴嫩，在該國6月至9月的夏季期間，這一數字增加了數千人。在2021年人口普查中，約50萬澳洲人擁有黎巴嫩血統。

美國國務院31日也把黎巴嫩的旅遊警示等級，提升至「請勿前往」的第4級，敦促其公民不要前往黎巴嫩，並且建議在黎巴嫩的美國人離開當地，稱「由於真主黨和以色列之間的緊張關係不斷升級，請勿前往黎巴嫩。」

旅遊警示表示：「如果您在黎巴嫩，請準備好在局勢惡化時進行避難。美國大使館強烈鼓勵已經在黎巴嫩南部、敘利亞邊境附近和/或難民營中的美國公民離開。」

旅遊警示指出，戈蘭高地的襲擊「增加了以色列和真主黨之間局勢進一步升級的風險」。

另一方面，黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）1日出席黨內最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）的葬禮時表示，以色列越過紅線，肯定預期有來自支持加薩一方的怒火與報復，他又指戰鬥踏入新階段。

以色列7月30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特南部市郊，真主黨7月31日證實在瓦礫中找到最高級軍事將領舒庫爾的遺體。這是以色列近期攻擊真主黨高層人物的行動之一，除此之外，哈瑪斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗遇刺身亡，伊朗與哈瑪斯方面也指控是以色列所為。

以色列總理內唐亞胡1日則表示，以色列已經為任何情況做好充分準備，無論是防禦或是進攻，他指「對於來自任何領域、針對我們的任何侵略行為，我們都將要對方付出非常沉重代價。」

以色列 澳洲 加薩

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