美國宣布供5億美元軍事資金 擬用於菲律賓基地及海軍裝備

美國國務卿布林肯（左）、國防部長奧斯丁（右）30日在馬尼拉拜會菲律賓總統馬可仕（中）。（路透）

美國國務卿布林肯 、防長奧斯丁到訪馬尼拉，30日會晤菲律賓總統馬可仕及菲國外長、防長。法新社報導，時值美菲面對中國日益專斷而強化連結，布林肯當天宣布美國將提供菲律賓5億美元軍事資金。

布林肯在馬尼拉的聯合記者會說，「我們現在正分配另外5億美元外國軍事注資給菲律賓，來提振與我方在這個區域最早條約盟國的安全合作」，他表示這是一個世代裡絕無僅有的投資 ，以幫助菲律賓軍隊和海岸防衛隊現代化。

美聯社同日報導，前述資金用途將包括海軍裝備。菲律賓駐美大使羅慕德斯並說，約1.25億美元會用在基於2014年「加強國防合作協議」（EDCA），提供美軍駐紮的部分菲軍基地建設和其他改善作業，也稱在美國國會強力支持下，取決於菲方吸收能力，明年美國軍事注資可能翻倍。

路透報導指出，菲律賓基於EDCA已向美軍開放9處地點。馬尼拉去年就同意新增4處，其中3處位在菲國北部，被視為在共軍入侵台灣時具重要性。五角大廈 早先已說，美方官員訪菲時會宣布5億美元對外軍事注資，這是援助美國國會視為「面對中國侵犯」的印太國家20億美元資金一部分。

菲律賓與中國本月才傳達成臨時安排，以防雙方在具主權爭議的南海仁愛礁再發生類似6月17日的暴力衝突。7月27日，菲軍順利對仁愛礁擱淺菲艦從事運補和人員輪換，美聯社指出這是去年以來首度未傳衝突的一次。

但羅慕德斯說，無衝突的運補和輪換只是「暫時」，中國不會止步，菲方決心也不會削減；菲方會持續在美國和其他友善軍事強權協助下強化領土防衛，並打造新的安全同盟。

羅慕德斯也說，菲美研議中的軍事情報共享協定「軍事情報保護協定」磋商的進展，會是菲美防長會談議程的一項重點。兩位菲律賓官員聲稱，該協議預計今年稍晚簽訂。

要求匿名的兩名菲國官員向美聯社說，前述協議會類似華府和其他盟國的協議，擬讓美國能提供菲律賓高層級情報、飛彈系統在內的先進武器，以及衛星和無人機監視系統的利用渠道，惟要保證這類先進武器相關情報與細節要以高度安全方式嚴加保密。