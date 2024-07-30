工業革命後首見 英國摔出全球10大製造國榜外

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。(美聯社)

英國製造業產值不斷下滑，最新數據顯示，如今該國已經摔出全球前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。

英國電訊報報導，據遊說團體Make UK的最新分析，英國落居第12大製造國，每年產值為2000億英鎊（2590億美元），這是有紀錄以來，英國首次跌出前十大製造國榜外。英國在2000年時，仍是第五大製造國。

中國續居世界龍頭製造國，每年產值達5.06兆美元，占全球生產的近三分之一。美國排第二，產值為2.7兆美元，接下來第三到第五名，分別是日本、德國、印度。

Make UK比較了2022年各國的官方數據，做出以上結論，凸顯新任英相施凱爾 （Keir Starmer）面臨的挑戰。施凱爾想改造英國製造業，並替鋼鐵和國防等傳統領域，與電動車 、風電等未來科技，取得投資 。

Make UK執行長菲普森警告，最新的製造業產值數據，顯示英國為何需要緊急採取行動。他說：「這是重大劇烈的警鐘，我們身為製造大國的地位，亮起紅燈。先前的政府未善盡職責，其他國家則實施了強力的工業策略，並提振本國與外國直接投資。」

該團體呼籲政府正式採行工業策略，專注在該國強項，並提供支援，相關領域包括航太、製藥、豪華車，及前沿科技如人工智慧（AI）、小型模組化核電廠（SMR）等。