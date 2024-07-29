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報告：印尼大型煤礦公司忽視甲烷排放 掩蓋環境影響

中央社／雅加達29日綜合外電報導
根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響。（美聯社）
根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響。（美聯社）

根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響。

法新社報導，溫室氣體造成的全球暖化約1/3歸咎於甲烷，對於希望快速削減碳排、減緩氣候變遷的國家而言，甲烷是關注焦點。

總部位於倫敦的能源智庫Ember分析印尼10家主要煤礦公司的排放情況，這些公司約占群島國家印尼煤炭產量的一半。

Ember發現，在這10家公司中，只有4家將煤礦氣（CMM）排放列入其排放清單，顯示印尼在煤炭開採方面對環境的影響並未完整計算。

報告指出：「未能適當地瞭解或匯報這些排放，會削弱公司整體的永續報告。這也忽略了一個潛在的重大減排機會。」

Ember在新聞稿提到，這些公司的煤礦氣排放「可能高過800萬噸二氧化碳當量，超過這些公司潛在總排放量的1/3」。

根據這份報告，大多數印尼主要煤礦公司的煤礦氣排放，可能與其燃燒化石燃料或購電的總排放量「相當或更多」。

煤礦氣被歸類為逸散排放或非故意排放，指的是開採煤礦或移除表土時逸散出來的甲烷。

甲烷雖只會在大氣中存在約10年，但造成暖化的效應若以100年來看，比二氧化碳強28倍，若以20年來看，更高達80倍左右。

分析師敦促印尼煤礦公司正視甲烷排放所產生的影響，以達到永續發展的標準。

Ember分析師杜迪（Dody Setiawan）表示：「對於煤炭開採脫碳工作，以及確保符合國家和國際標準而言，測量和匯報甲烷排放將至關重要。」

印尼是「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge, GMP）的簽署國之一，雅加達當局曾表示，「將在國內採取全面行動，以在2030年底前達成甲烷減排目標」。

印尼 暖化 減碳

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