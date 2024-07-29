我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員加減產 美國製造業疫後榮景開始顯得後繼無力

萬一川普再入主白宮…歐盟擬「兩步驟」貿易策略

準備好與中國會談 澤倫斯基望直接對話「確認意圖」

記者賴錦宏／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基表示，已經準備好和中國會談，希望直接確認中俄深化關係的真實意圖。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基表示，已經準備好和中國會談，希望直接確認中俄深化關係的真實意圖。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基在基輔接受日本放送協會（NHK）專訪時談到，已經準備好和中國會談，希望直接確認中俄深化關係的真實意圖。就澤倫斯基的談話，北京暫未有回應。

法國廣播電台引述日本NHK報導，指7月26日澤倫斯基在首都基輔的總統辦公室接受NHK的專訪。對於結束持續已兩年五個月的俄烏戰爭，他表示：「耐心、支持和外交壓力是公正結束戰爭的三個因素。如果美國和歐洲國家保持團結，就會增加壓力，讓莫斯科知道沒有機會」。

澤倫斯基強調，在俄羅斯繼續佔領烏克蘭領土的情況下，無法回應停火呼籲。他說，烏方將與相關國家就領土完整和其他問題展開詳細討論。澤倫斯基指出，將在11月底前制定一項和平行動計劃。

他說，不能強逼中國參加和平峰會。就中國缺席上月舉行的瑞士烏克蘭和平峰會，澤倫斯基說：「中國沒有攻擊我們，所以我們不能強迫它參加。但從對中國施加影響的角度來說，其他國家可以變得更加有力。」

關於中國與俄羅斯深化關係，澤倫斯基談到：「我想聽聽他們在談論什麼，發出什麼樣的信號，我已準備好與中國會談，也準備聽聽他們的建議」。

澤倫斯基表示，希望通過直接對話來確認中方的真實意圖，「其他參與者可以更有力地影響中國」。他打算鼓勵中國積極參與實現烏克蘭和平計劃，同時與歐盟、德國和法國等與中國有經濟聯繫的歐洲國家進行接觸。

澤倫斯基還強調了日本支持的重要性，並稱「日本是七國集團的代表，為我們提供了經濟、人道主義和技術支持。如此迅速地向我們伸出援手。日本是第一個與烏克蘭簽署安全合作協議的非北約國家」。他表示希望日本作為太平洋地區的領導者對其他國家施加影響，並為烏克蘭的重建提供合作。

澤倫斯基還談到了川普，據說川普並不熱衷於支持烏克蘭。預計11月的美國總統大選將對烏克蘭的和平希望產生重大影響。他透露，在電話中邀請川普訪問烏克蘭。澤倫斯基說，「如果川普先生想了解烏克蘭的一些情況，他可以親自來看看，或者問我。」

澤倫斯基補充說：「我們一直與他的團隊保持聯繫。川普先生告訴我，他可以回答任何問題，我有他的電話號碼。」

澤倫斯基 烏克蘭 日本

上一則

北韓洪災肆虐受困逾5000人 金正恩下令出動軍用直升機救援

下一則

澳洲成立海底電纜中心 削弱中國對南太平洋影響力

延伸閱讀

萬一川普再入主白宮…歐盟擬「兩步驟」貿易策略

萬一川普再入主白宮…歐盟擬「兩步驟」貿易策略
從邊境政策到笑聲 川普加重抨擊賀錦麗

從邊境政策到笑聲 川普加重抨擊賀錦麗
黃金交叉…賀錦麗支持度暴漲 ABC民調超車川普7個百分點

黃金交叉…賀錦麗支持度暴漲 ABC民調超車川普7個百分點
「4年後你們就不用投票了」 川普籲基督徒投票：我們會搞定好一切

「4年後你們就不用投票了」 川普籲基督徒投票：我們會搞定好一切

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
南韓的便利商店也已從簡單的零售店面，轉變為多功能據點。(路透)

這國躍居「超商王國」店面數量比全球麥當勞還多

2024-07-22 11:14
日本一位麻醉醫師因涉嫌下藥性侵被逮捕。（取材自TBS NEWS 新聞畫面）

日麻醉醫KTV下藥迷奸 受害女一個月後驚覺懷孕報警

2024-07-26 19:50

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
周潤發看「解密」感動到哭 激讚「90後」的他演技太棒…

周潤發看「解密」感動到哭 激讚「90後」的他演技太棒…