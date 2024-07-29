準備好與中國會談 澤倫斯基望直接對話「確認意圖」

烏克蘭總統澤倫斯基表示，已經準備好和中國會談，希望直接確認中俄深化關係的真實意圖。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 在基輔接受日本 放送協會（NHK）專訪時談到，已經準備好和中國會談，希望直接確認中俄深化關係的真實意圖。就澤倫斯基的談話，北京暫未有回應。

法國廣播電台引述日本NHK報導，指7月26日澤倫斯基在首都基輔的總統辦公室接受NHK的專訪。對於結束持續已兩年五個月的俄烏戰爭，他表示：「耐心、支持和外交壓力是公正結束戰爭的三個因素。如果美國和歐洲國家保持團結，就會增加壓力，讓莫斯科知道沒有機會」。

澤倫斯基強調，在俄羅斯繼續佔領烏克蘭領土的情況下，無法回應停火呼籲。他說，烏方將與相關國家就領土完整和其他問題展開詳細討論。澤倫斯基指出，將在11月底前制定一項和平行動計劃。

他說，不能強逼中國參加和平峰會。就中國缺席上月舉行的瑞士烏克蘭和平峰會，澤倫斯基說：「中國沒有攻擊我們，所以我們不能強迫它參加。但從對中國施加影響的角度來說，其他國家可以變得更加有力。」

關於中國與俄羅斯深化關係，澤倫斯基談到：「我想聽聽他們在談論什麼，發出什麼樣的信號，我已準備好與中國會談，也準備聽聽他們的建議」。

澤倫斯基表示，希望通過直接對話來確認中方的真實意圖，「其他參與者可以更有力地影響中國」。他打算鼓勵中國積極參與實現烏克蘭和平計劃，同時與歐盟、德國和法國等與中國有經濟聯繫的歐洲國家進行接觸。

澤倫斯基還強調了日本支持的重要性，並稱「日本是七國集團的代表，為我們提供了經濟、人道主義和技術支持。如此迅速地向我們伸出援手。日本是第一個與烏克蘭簽署安全合作協議的非北約國家」。他表示希望日本作為太平洋地區的領導者對其他國家施加影響，並為烏克蘭的重建提供合作。

澤倫斯基還談到了川普，據說川普並不熱衷於支持烏克蘭。預計11月的美國總統大選將對烏克蘭的和平希望產生重大影響。他透露，在電話中邀請川普訪問烏克蘭。澤倫斯基說，「如果川普先生想了解烏克蘭的一些情況，他可以親自來看看，或者問我。」

澤倫斯基補充說：「我們一直與他的團隊保持聯繫。川普先生告訴我，他可以回答任何問題，我有他的電話號碼。」