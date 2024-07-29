足球場遇襲12死 以空襲黎巴嫩報復 與真主黨緊張加劇
以色列當局表示，以國占領區戈蘭高地（Golan Heights）的一處足球場27日遭到黎巴嫩真主黨的火箭攻擊，儘管真主黨否認參與攻擊，以色列總理內唐亞胡歸咎伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨所為，矢言讓真主黨付出慘痛代價。以色列軍方在27日深夜「深入黎巴嫩境內」空襲7個真主黨目標，包括彈藥庫與恐怖主義基礎設施，引發以色列與真主黨之間緊張急遽升高的憂慮。
黎巴嫩28日呼籲國際調查誰要為27日的襲擊負責，並警告不要大規模報復。美國則譴責襲擊，國務卿布林肯稱，「一切跡象」表明真主黨是襲擊的幕後黑手，但同時表示美國不希望衝突進一步加劇。
以色列救護車服務部門表示，一枚從黎巴嫩發射的火箭彈，27日擊中位於邁季代勒沙姆斯德魯茲村的一座足球場，造成至少12人喪生，其中包括多名兒童，另有20多人受傷。
內唐亞胡提前結束美國行，28日晚間6時主持安全內閣會議。以色列指稱，近30枚火箭從黎巴嫩朝以色列而來，擊中該球場的一枚是從黎巴嫩南部村莊切巴附近發射，搭載50公斤彈頭，如此重量非常罕見。
以軍表示，根據以色列國防軍（IDF）的情勢評估和掌握的情報，火箭彈是真主黨發射，外交部長卡茲更揚言，與黎巴嫩和真主黨的「全面戰爭」即將來臨。
真主黨則透過書面聲明駁斥表示，「伊斯蘭反抗運動（真主黨）與此事件絕對無關，並斷然否認這方面的所有虛偽指控」。有真主黨成員向聯合國稱，爆炸是以色列的攔截火箭導致，以軍否認。以色列稍早對黎巴嫩發動攻擊，殺死四名武裝分子，隨後足球場遭到攻擊。
衝突與人道主義研究中心非常駐研究員拉巴尼表示，這次襲擊很有可能引發升級，指內唐亞胡訪美期間可能已經得到美國默許。拉巴尼說：「以色列數月來一直在威脅要對黎巴嫩發動一次大規模進攻，以色列民衆也強烈感覺到政府會在9月前解決真主黨的威脅。」
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