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G7首例 義大利暌違12年 任命駐敘利亞大使

編譯中心／綜合27日電

義大利外交部長塔加尼宣布，為使各界關注敘利亞局勢，義大利將在暌違12年後任命駐敘利亞大使。義大利將是七大工業國集團（G7）中首個恢復對敘利亞外交活動的國家。

敘利亞長期內戰，成為全球最大難民源頭，義大利與奧地利政府22日發表共同聲明，呼籲歐盟不應只關注俄烏戰爭、加薩衝突，應儘快更新對敘利亞的戰略布局，將敘利亞問題放在「優先議程」。

路透、Euronews、義大利「共和報」（La Repubblica）等媒體報導，義大利外交部針對敘利亞議題再度出招，副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）25日在議會委員會談話時，宣布義大利將重啟與敘利亞的外交關係。

這將使義大利成為G7當中，第一個在敘利亞內戰爆發後，重新在敘利亞首都大馬士革恢復大使館的國家。

義大利2012年召回駐大馬士革使館所有人員，暫停在敘利亞一切外交活動，以抗議敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）對當地人民的暴力統治。

敘利亞2011年爆發內戰，阿塞德近年在伊朗、俄羅斯協助下，逐步擊退反對陣營，控制敘利亞大部分國土，敘利亞內戰導致數十萬人死亡，數百萬難民逃往歐洲。

路透等媒體報導，義國外交部目前派遣的敘利亞特使拉瓦南（Stefano Ravagnan），將被任命為義大利駐敘利亞大使。

目前有六個歐盟國家在大馬士革設有大使館，包括羅馬尼亞、保加利亞、希臘、賽普勒斯、捷克、匈牙利。七大工業國集團的美、日、英、加拿大、法、德等，都未恢復駐敘利亞大使館。

義大利 大使館 G7

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