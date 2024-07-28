最致命攻擊…戈蘭高地遇襲10死 以稱「全面戰爭將臨」

以國占領區戈蘭高地（Golan Heights）的足球場遭到火箭攻擊，造成10人死亡。(美聯社)

以色列 當局表示，以國占領區戈蘭高地（Golan Heights）的足球場遭到火箭攻擊，造成10人死亡，以國外交部長則揚言，與黎巴嫩和真主黨的「全面戰爭」即將來臨。巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩 走廊衛生部表示，以色列空襲加薩中部一所學校，導致至少30名巴勒斯坦人喪命，以軍則稱重創哈瑪斯一處指揮中心。加薩民防機構表示，自本月22日以來，以色列在加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Yunis）周邊的軍事行動已造成約170人死亡、數百人受傷。

中央社引述路透報導，對戈蘭高地足球場遭到攻擊，以色列軍方宣布正準備就攻擊做出回應。這是自加薩衝突爆發以來，以色列或以色列併吞領土上最致命的一起攻擊。

以色列救護車服務部門表示，一枚從黎巴嫩發射的火箭彈擊中位於邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）德魯茲村（Druze）的一座足球場，造成10人死亡，其中包括多名兒童，另有13人受傷。

以軍表示，根據以色列國防軍（IDF）的情勢評估和掌握的情報，火箭彈是真主黨（Hezbollah）恐怖組織所發射。黎巴嫩武裝團體真主黨否認參與攻擊。

新聞網站Axios報導，以色列外長卡茲（Israel Katz）表示，以色列即將對真主黨和黎巴嫩發動「全面戰爭」。卡茲表示，「真主黨今天的攻擊行動已跨越所有紅線，我們將做出相應反應。」

加薩走廊衛生部與哈瑪斯當局媒體辦公室公布以軍襲擊迪爾巴拉市（Deir Al-Balah）一間學校所造成的死亡人數，並指另有超過百人受傷。迪爾巴拉市是聚集最多流離失所的巴勒斯坦家庭的地區之一。

以色列軍方透過聲明表示，以軍鎖定的是「位於加薩中部卡蒂賈（Khadija）學校校園裡的哈瑪斯指揮暨控制中心」。

聲明還說，這所學校被用於攻擊以色列部隊及藏匿武器，而且以方發動攻擊前曾向平民示警。

數輛救護車迅速將受傷的巴勒斯坦人送至迪爾巴拉市的艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital），一些衣服血跡斑斑的傷患則是徒步走到醫院。

中央社引述法新社報導，加薩民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，「自以色列本周在甘尤尼斯地區展開軍事行動以來，已有大約170名烈士犧牲，還有數百人受傷」。

他指出，隨著以色列軍事行動持續進行，今天又有許多人再度流離失所，「問題是，這些居民能去哪裡？」

根據加薩衛生部，迪爾巴拉（Deir El Balah）地區中部的部卡蒂賈學校今天遇襲，導致「30人喪生、100多人受傷」。