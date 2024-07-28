最致命攻擊…戈蘭高地遇襲10死 以稱「全面戰爭將臨」
以色列當局表示，以國占領區戈蘭高地（Golan Heights）的足球場遭到火箭攻擊，造成10人死亡，以國外交部長則揚言，與黎巴嫩和真主黨的「全面戰爭」即將來臨。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊衛生部表示，以色列空襲加薩中部一所學校，導致至少30名巴勒斯坦人喪命，以軍則稱重創哈瑪斯一處指揮中心。加薩民防機構表示，自本月22日以來，以色列在加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Yunis）周邊的軍事行動已造成約170人死亡、數百人受傷。
中央社引述路透報導，對戈蘭高地足球場遭到攻擊，以色列軍方宣布正準備就攻擊做出回應。這是自加薩衝突爆發以來，以色列或以色列併吞領土上最致命的一起攻擊。
以色列救護車服務部門表示，一枚從黎巴嫩發射的火箭彈擊中位於邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）德魯茲村（Druze）的一座足球場，造成10人死亡，其中包括多名兒童，另有13人受傷。
以軍表示，根據以色列國防軍（IDF）的情勢評估和掌握的情報，火箭彈是真主黨（Hezbollah）恐怖組織所發射。黎巴嫩武裝團體真主黨否認參與攻擊。
新聞網站Axios報導，以色列外長卡茲（Israel Katz）表示，以色列即將對真主黨和黎巴嫩發動「全面戰爭」。卡茲表示，「真主黨今天的攻擊行動已跨越所有紅線，我們將做出相應反應。」
加薩走廊衛生部與哈瑪斯當局媒體辦公室公布以軍襲擊迪爾巴拉市（Deir Al-Balah）一間學校所造成的死亡人數，並指另有超過百人受傷。迪爾巴拉市是聚集最多流離失所的巴勒斯坦家庭的地區之一。
以色列軍方透過聲明表示，以軍鎖定的是「位於加薩中部卡蒂賈（Khadija）學校校園裡的哈瑪斯指揮暨控制中心」。
聲明還說，這所學校被用於攻擊以色列部隊及藏匿武器，而且以方發動攻擊前曾向平民示警。
數輛救護車迅速將受傷的巴勒斯坦人送至迪爾巴拉市的艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital），一些衣服血跡斑斑的傷患則是徒步走到醫院。
中央社引述法新社報導，加薩民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，「自以色列本周在甘尤尼斯地區展開軍事行動以來，已有大約170名烈士犧牲，還有數百人受傷」。
他指出，隨著以色列軍事行動持續進行，今天又有許多人再度流離失所，「問題是，這些居民能去哪裡？」
根據加薩衛生部，迪爾巴拉（Deir El Balah）地區中部的部卡蒂賈學校今天遇襲，導致「30人喪生、100多人受傷」。
以色列軍方發布聲明，要求加薩走廊南部城市汗尤尼斯南郊一帶的巴勒斯坦人暫時向西撤離至馬瓦希（Al-Mawasi）人道專區，好讓以軍能在當地進行「強力作戰」。
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