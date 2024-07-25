巴奧／從未完整彩排過…開幕式5大亮點 破天荒戶外舉行

在法國巴黎奧運開幕前，從凱旋門可以看到盧浮宮博物館和協和廣場，這是BMX自由式、打破、滑板和3X3籃球比賽的場地。（歐新社）

巴黎奧林匹克運動會將於26日破天荒在戶外舉行開幕式，主辦單位雖提供部分內容預告，對於具體細節卻保密到家，以下是法國24台（France 24）和路透整理出的亮點。

開幕式概念 奧運更開放

本屆奧運主辦單位摒棄過往在主場館進行開幕式的慣例，而是將活動移至戶外和首都巴黎的中心舉行，以呼應本屆賽事「奧運更開放」（Games wide open）的口號。

預計將有6000至7000名運動員分乘85艘駁船和船隻，從東部的奧斯特里茲橋（Austerlitz Bridge）沿著塞納河6公里的河段航行至艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。

巴黎奧運 組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）本月稍早告訴法新社：「在塞納河上籌辦儀式並不比賽場館裡舉辦容易…但這麼做更有感染力。」

由於其規模及複雜性，本屆開幕式的遊行從未經過完整彩排。

逾百名元首 塞納河岸觀禮

主辦單位表示，全球將有逾100名元首和超過30萬名觀眾在塞納河岸觀禮，沿途將設置約80個巨型螢幕。

2024巴黎奧委會表示，約1萬500名運動員和約22萬人將免費受邀觀禮，10萬4000人必須付費買票。

委員會指出，載著運動員的船隻將安裝鏡頭，讓在電視機前或透過手機觀賞的人得以近距離欣賞。

開幕大秀 動用3000舞者

這場開幕大秀由42歲的傑出戲劇導演喬里（Thomas Jolly）設計，他因熱門搖滾歌劇音樂劇「星幻」（Starmania）聞名。

這場秀被分拆為12個不同環節，動用約3000名舞者、歌手和表演者，分別部署在兩側河岸、橋梁上，和附近的歷史遺跡。

巴黎聖母院 （Notre-Dame de Paris）2019年遭受毀滅性火災後正在進行翻修，開幕式確定會向巴黎聖母院致敬，可能會透過讓舞者登上鷹架的方式。

開幕式將於晚間約7時30分揭開序幕，三分之二的儀式將在白天舉行，喬里期待能出現巴黎最令人驚歎的夏日日落，最後將以燈光秀畫下句點。

音樂部分將融合古典樂、傳統「法國香頌」，以及饒舌和電子樂。

法國籍馬里裔R&B歌手中村阿雅（Aya Nakamura）普遍被認為將登台表演，儘管包括瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在內的極右翼政治人物批評，稱她的出現會「羞辱」法國。

由於還有許多細節尚未公開，很難預測開幕式的重頭大戲為何。

喬里強烈暗示，在某個時間點，可能會有潛水器或潛艇從塞納河水域浮出水面。

4.5萬警力 維安滴水不漏

當局將派出約4萬5000名警力，以確保開幕式的安全，其中包括特別干預部隊；沿線建築物的頂部將部署狙擊手，反無人機系統也將部署到位。

運動健將 AI 發掘潛能

另據港媒文匯報報導，巴黎奧運也將成為AI的最新舞台，科企英特爾（Intel）表示，作為巴黎奧運AI技術官方合作夥伴，公司將為親赴巴黎現場觀賽的遊客提供沉浸式運動體驗，全球各地的觀眾也可享受8K高清轉播，以及個性化賽事集錦，希望AI改變普羅大眾的生活，也為更多潛在的運動健將提供發掘潛能、步入賽場的機會。

英特爾表示，奧運期間，公司會在巴黎奧林匹克體育場舉行AI粉絲互動，參與者會在各種運動器材上作不同練習，相關數據實時上傳至AI雲端，利用演算法和計算機視覺技術，電腦會即刻分析數據，配對尋找參與者最有潛力的奧運項目。