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日本埼玉縣驚現龍捲風 氣象廳發警報2男遭砸傷 恐怖景象全錄下

編譯徐榆涵／即時報導
日本埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報。（取材自X）
日本埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報。（取材自X）

日本埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民防範小心。截至目前，已造成一名男高中生與一名中年男子受傷。

NHK報導，日本氣象廳於當地時間24日下午1時發布龍捲風注意報，預計埼玉縣南部和北部地區大氣狀況仍不穩定，未來仍有可能再次出現龍捲風等強風，建議民眾如果遇到打雷、突如其來的大風或冰雹等現象，應迅速進入堅固的建築物內確保安全。

毛呂山町一名16歲的男高中生因被倒塌樹木壓傷頭部，被送往醫院接受治療，所幸意識清醒。

毛呂山町總務課員工表示，中午12時半左右，突如其來的狂風暴雨持續約15分鐘，雨勢強勁到令人難以站穩。下午1時後，接獲多起居民反映樹木倒塌通報，相關部門正在調查受災情況。

此外，24日中午12時45分左右，川口市JR川口站附近也有一棟建築物的招牌掉落，導致一名50多歲的男子頭部遭砸傷，已被送往醫院治療，所幸神智清醒。

龍捲風 日本 暴雨

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