「最危險飛航點」尼泊爾驚傳空難 班機竄火舌、濃煙至少18死

據「美國有線電視新聞網」(CNN)報導,尼泊爾蘇里亞航空(Saurya Airlines)一架客機24日上午11時左右,在首都加德滿都特里布萬機場(Tribhuvan International Airport)意外衝出跑道,至少18人死亡。

Plane crashes during takeoff at Tribhuvan International Airport in Kathmandu. Updates to follow. #Kathmandu #PlaneCrash #Nepal pic.twitter.com/XFpMbQwAGR