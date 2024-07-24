巴奧／開幕進場服前10美 法國名牌加持 蒙古美成這樣

以傳統文化為主軸的蒙古隊服在富比世排名上榜，大批網友湧進官方帳號，給予超高評價，並評為今年最美奧運代表隊。（取材自Michel & Amazonka）

巴黎奧運 將於26日開幕，各國代表隊的進場服一如既往成為文化的黃金伸展台，美國雜誌「富比世 」(Forbes)盤點前十大最時尚進場服，台灣代表團第一個被點名，備受讚譽的蒙古、法國也名列其中。

央廣報導，列入十大排行榜的還有美國、獅子山、英國、荷蘭與澳洲，都在自家文化傳統概念上結合時尚潮流，不僅美觀且活用環保材質，更具開放性和巧思，例如荷蘭的鮮橘色寬大隊服，就融合了街頭元素與完美嵌邊(Piping)，相當有個性。

報導指出，2020東京奧運設計大獲成功後，前衛時裝品牌JUST IN XX創辦人周裕穎(Justin Chou)2024年再度回歸，成為台灣代表隊隊服的官方設計師。

富比世寫道，運動員在奧運開幕式身穿的量身定做二件式西裝，結合了永續性與在地手藝人的匠心巧手。周裕穎將台灣藝術家江賢二作品「台灣山脈」轉化成漂亮的印畫布料，藍色海浪代表了台灣美麗的天然地景。

據報導，排名第二的是日前備受盛讚，向傳統文化致敬的蒙古隊服。富比世寫道，根據最無情時尚評論家，也就是社群媒體 所說，今年最美奧運代表隊就屬蒙古，大批網友湧進官方帳號，給予超高評價。

蒙古隊服由蒙古首都烏蘭巴托的高級訂製品牌Michel & Amazonka設計，在本月初揭曉了奧運開閉幕式的樣貌。

由Michel和Amazonka Choigaalaa創立於2015年的品牌，致力於通過現代設計表達蒙古的傳統和文化，以精緻的刺繡背心、褶皺長袍和受傳統服裝啟發的配飾為特色，自亮相以來就在社群媒體上掀起了一場風暴。Michel & Amazonka 也曾設計過2022年北京冬奧和2020年東京夏奧的蒙古隊制服。

報導指出，排序第三的是海地進場隊服，由知名海地裔義大利設計師尚恩(Stella Jean)操刀，以大膽繽紛印花，以及跳色概念呈現海地文化與工藝，並在該國政治動盪情況下傳達希望與新生的訊息。

加拿大楓葉紅的可愛隊服背後則是運動休閒品牌Lululemon，結合時尚與功能性，每一項設計都來自運動員的需求，不僅強化運動表現，更令選手舒適，包括四方彈性布料選用、抽繩與口袋設計等。

報導稱，地主國法國也榜上有名。有了法國奢侈品業巨擘酩悅軒尼詩-路易威登(LVMH)旗下品牌Berluti(伯爾魯帝)的加持，法國代表隊的燕尾服、西裝背心、襯衫、方巾、皮帶與球鞋、皮鞋都相當吸睛。

法國奧運開場服以深藍色為基調，搭配國旗紅、白、藍3色暈染，並將此設計感融入西裝背心、襯衫、方巾、皮帶與球鞋、皮鞋中。（取材自奧運官網）

地主隊以深藍色為基調，搭配國旗紅、白、藍三色暈染。Berluti著名的製鞋工藝與漸層刷色也都體現無疑，盡顯時尚大國風範。