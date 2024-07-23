不關心拜登退選 俄羅斯：攻打烏克蘭更重要

莫斯科一處公園的 史達林雕像被砸 毀，不過它並不算是公園內原本的設備。(取材自Ｘ平台)

美國總統拜登 放棄競選連任後，克里姆林宮表示，對俄羅斯 而言，最重要的是達成在烏克蘭戰爭的目標，而非美國政治，並稱未來幾個月美國政治可能發生很大變化。

路透報導，拜登21日宣布退選，支持副總統賀錦麗成為民主黨候選人。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)對俄羅斯新聞媒體SHOT表示：「距離選舉還有4個月，時間還很長，很多事都可能發生變化。」他說：「我們需要保持耐心，對我們來說，首要任務是特別軍事行動。」

普亭 曾多次表示，他覺得比起川普，拜登成為未來的美國總統更適合俄羅斯，即便拜登曾將他貶為「瘋狂的混蛋」。

俄羅斯國營電視台以頭條報導拜登退選消息。俄羅斯前總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)在通訊軟體Telegram上說，他祝福拜登身體健康，並強調將實現特別軍事行動的目標。

另據俄羅斯官方媒體報導，一名身分不明的男子帶著大錘，前往莫斯科西南邊的茲韋尼哥羅德市(Zvenigorod)的公園，他猛力敲斷公園裡的史達林雕像，然後從容離開。

隨後，該男子又前往另一處公園，敲打蘇聯創始人列寧的半身像，把列寧像的雙肩敲擊成坑坑凹凹的樣子，同樣未留下宣言就離開現場。現已被警方通緝。

據報導，被砸斷頭的史達林雕像，並非公園的財產，而是一群支持退伍軍人的活動團體，於2023年夏天自費豎立的。他們豎立史達林像時，地方官員曾指責該團體屬「未經官方許可，自行在公共場合施工，屬於違章建築」，因此面臨拆除，但該團體在社交媒體上投訴後，拆除的決定被撤銷。

報導稱，史達林自1924年統治蘇聯，並發動極為殘酷的「大清洗」，排除異己，十數萬人被處決，數百萬人被流放勞改，折磨至死者也難以估計，被視為20世紀最可怕的領導者，殘酷程度甚至超過德國希特勒。