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岸田文雄內閣民調低迷 7成日人盼換首相

編譯中心╱綜合21日電
日本首相岸田文雄。(路透)
日本首相岸田文雄。(路透)

日本媒體一項民調顯示，首相岸田文雄率領的內閣支持率為21%，時隔2個月重返20%大關，但連續13個月低於30%。根據這項民調，70%受訪者認為首相換人當比較好。

日本每日新聞20、21日做的全國民意調查顯示，岸田文雄內閣支持率為21%，比上次6月22、23日民調上升4個百分點；岸田內閣不支持率為73%，比上次民調減少4個百分點。自去年7月以來，連續13個月，岸田內閣支持率低於30%。

去年11月以來，日本執政黨自由民主黨爆出派閥議員涉及政治獻金違法，把超過配額的募款當作回扣，成為「小金庫」，問題嚴重，今年2月岸田支持率降至14%。

擔任自民黨總裁（黨主席）的岸田文雄為了挽回公民對政治的信賴，努力促使政治資金規正法修法。

岸田的自民黨總裁任期到今年9月為止，他希望連任總裁，持續擔任首相。

每日新聞這項民調顯示，問及「岸田是否連任自民黨總裁、續任首相」問題時，回答「換人當比較好」的受訪者占70%；回答「續任首相」占11%、回答「不清楚」占18%。

有關自民黨派閥的小金庫事件，問及「岸田身為自民黨總裁是否盡到處理的責任」時，回答「不認為盡到責任」的民眾占83%；回答「已盡到責任」的僅占8%。

受到小金庫事件影響，自民黨4月公布對黨內安倍派及二階派的國會議員等共39人懲處，岸田未受懲處。前首相菅義偉受訪時表示，首相應對自己課以和各派閥同樣的懲處，應該負起責任。自民黨內追究岸田責任的聲音增大。

此外，根據民調，民眾認為自民黨前幹事長石破茂最適合擔任自民黨下任總裁，第二名是前環境大臣小泉進次郎。現任首相岸田文雄僅排名第六。

石破被媒體問及是否出馬參選自民黨總裁選舉一事時說：「並非說得快就好，至少得在盂蘭盆（今年是8月13至16日）之前深思熟慮一番才行。」」

石破表示，國家該如何治理，就因為大家意見不同，才會想出馬參選自民黨總裁選舉，要先了解大家對於問題的看法，才能做判斷。

民調 岸田文雄 日本

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