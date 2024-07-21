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泰6死毒殺案 女嫌丈夫是杜拜億萬富豪

編譯徐榆涵╱綜合20日電
警方懷疑死者之一的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。(取材自YouTube)
警方懷疑死者之一的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。(取材自YouTube)

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6名外籍人士遭毒殺案件，警方懷疑死者之一的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。

遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia（Tran Dinh Phu）母親近期透露，Sherine Chong自稱是杜拜億萬富豪的妻子，她每次出行都會高薪聘請Phu Gia Gia隨行，為她提供化妝服務。

亞洲新聞台報導，Phu Gia Gia是越南峴港知名化妝師，從他的社群媒體上可見，他曾替為不少藝人、選美比賽、婚宴新娘，以及時裝周服務。Phu Gia Gia的母親Le Thi Tuy表示，Phu Gia Gia經常會到國外工作，並定期去曼谷出差。一名峴港婦女將Phu Gia Gia介紹給Sherine Chong後，就多次陪同Sherine Chong到香港和泰國去，在旅行期間替Sherine Chong化妝。

Le Thi Tuy告訴記者，Sherine Chong開出的薪酬很高，Phu Gia Gia每次出行就能獲得5000美元報酬，但Phu Gia Gia曾提及這位客戶「非常難搞」，在聘用他前還先問過香港的風水師，評估他是否適合擔任Sherine Chong的化妝師。據了解，Phu Gia Gia過去一年都在替Sherine Chong工作。

Le Thi Tuy表示，她與丈夫至今都無法接受兒子在泰國去世的事實，稱「Phu Gia Gia從來不喝酒，也不喝茶和咖啡，他旅行的時候都會自己買瓶裝水喝，沒想到現在居然被人下毒在茶水中死去，真的太可怕了。我的兒子沒有做錯任何事，為什麼要下毒害死他？」

遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取材自臉書)
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取材自臉書)

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