廣島悼原爆邀以拒俄爆雙標 3萬人請願促取消

日本廣島邀請以色列參加遭原子彈轟炸79周年紀念儀式，引發爭議。(路透資料照片)

日本 廣島悼念原爆的紀念儀式，今年以「體驗珍貴和平，呼籲立即停戰」由，邀請了「轟炸加薩」的以色列 參加，有團體在網路上發起請願活動，要求取消邀請，目前已有逾3萬人響應，但被廣島市政府拒絕，以色列方面無回應。

長崎的同類原爆紀念活動在每年8月9日舉行，市政府表示尚未決定是否邀請以色列派代表參加。

綜合外電報導，廣島市每年會在8月6日這一天，默哀1945年遭美軍投擲原子彈轟炸的一刻。今年廣島的儀式邀請了115個國家和歐盟參加，當中包括以色列。

廣島市從2022年開始，以「進攻烏克蘭」為理由，沒有邀請俄羅斯與白俄羅斯 參與核爆日活動，因此這次邀請以色列，被外界質疑是「雙重標準」，不過主辦單位表示，他們是想以另類的方式，勸服以色列停戰。

廣島縣原爆被害者團體協議會上月曾去信廣島市政府，促請不要邀請以色列，卻被拒絕。市府發言人否認存在雙重標準：「我們的政策是邀請所有國家。不過，俄羅斯和白俄羅斯因侵略烏克蘭而例外。」

對此，當地一些活動組織表示不解，稱該決定「非常令人失望」。一家活動組織還發起取消邀請以色列的請願活動，已經有超過3萬人連署。

巴勒斯坦駐東京代表處批評當局雙重標準，因為在過去70多年，當局從沒有邀請過巴勒斯坦代表參加儀式，認為應該邀請戰爭受害者，而非加害者。廣島市府解釋，之所以沒有邀請巴勒斯坦，是因為只邀請在日本有大使館的國家。

據報導，針對日本在廣島和長崎舉行的和平紀念儀式，一名以色列政府高官2013年曾在臉書上表示，「受夠了這種自以為是的儀式。廣島和長崎(的原子彈)是日本侵略行為的報應。」該言論引起日本抗議。

另據路透報導，美國批評聯合國國際法院(International Court of Justice)認定以色列非法占領巴勒斯坦領土之觀點的「廣泛性」，華盛頓表示，這將複雜化解決這場衝突的努力。

美國國務院發言人20日在一封電子郵件中指出：「我們已經明確表示，以色列政府支持的屯墾計畫既不符合國際法，也阻礙和平事業。」