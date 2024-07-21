我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

不再忍受惡客 東京9月立法防騷擾

編譯中心╱綜合20日電
日本東京都政府為遏止「顧客騷擾」，已開始檢討率先日本各地方政府制訂條例；示意圖。(路透資料照片)
日本東京都政府為遏止「顧客騷擾」，已開始檢討率先日本各地方政府制訂條例；示意圖。(路透資料照片)

日本東京都知事小池百合子19日宣布，9月將向議會提出防止「奧客」(惡劣的客人)口出惡言，或對店員提出無理要求的「防止顧客騷擾條例」，東京成為全日本率先提出這類條例的地方政府。

朝日新聞、產經新聞報導，東京都政府宣布條例的基本概念，所謂「顧客騷擾」被定義為「顧客針對員工的極端滋擾行為」、「損害工作環境的行為」等。條例將明確規定禁止顧客騷擾員工，規範對象不僅是到商店消費的顧客，也包括前往政府機構辦事的民眾。

雖然不會訂定罰則，但東京都政府將列出指導方針，並製作適用於各種行業的指導手冊，具體列出禁止行為。

小池百合子表示，「希望在東京都營造可以安心工作的環境。」東京都政府將在8月19日之前透過網路和郵件募集公眾意見。

儘管過去有「顧客就是上帝」等口號，日本也以親切的待客精神令人印象深刻，但「顧客騷擾」近來已經成為社會問題，法律上卻沒有明確定義或是保護員工的相關措施。

東京都政府去年10月成立由工會、工商組織、東京都政府官員與專家組成的研究小組，商討應對措施。中央政府方面，厚生勞動省也正在考慮修法。

與顧客有大量接觸、時常遭到「奧客」騷擾的日本航空業界日前也彙整因應「顧客騷擾」的方針。

全日空（ANA）和日本航空（JAL）共同整理出九種「顧客騷擾」類型，包括辱罵性言語、帶有威脅的行為、過分的要求、攻擊、妨礙企業經營、進入工作空間、欺騙員工、損害公司或員工信譽、偷窺或跟蹤等。

百貨公司則有高島屋開啟先例，13日在官網公布了對抗「顧客騷擾」的基本方針。如果顧客被判定有騷擾行為，高島屋明確表示，「我們可能會拒絕服務，並拒絕您的來店」，直言要把「奧客」列為拒絕往來戶，以大型百貨公司來說相當罕見。

日本

上一則

反公職配額學運釀133死 孟加拉令警：格殺勿論

下一則

馬克宏承諾跳塞納河 法總統府：未必奧運前

延伸閱讀

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」
日本首例 東京都不再忍受奧客 9月擬訂「防止顧客騷擾條例」

日本首例 東京都不再忍受奧客 9月擬訂「防止顧客騷擾條例」
日本兩架海鷹墜海8人殉職 傳水深5500公尺海底發現殘骸

日本兩架海鷹墜海8人殉職 傳水深5500公尺海底發現殘骸
日本製鐵為收購美鋼 聘美前國務卿龐培歐任顧問

日本製鐵為收購美鋼 聘美前國務卿龐培歐任顧問

熱門新聞

杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死