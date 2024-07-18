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北韓金日成軍事大學校長訪俄 疑在莫斯科近郊湖泊溺斃

編譯中心／綜合17日電
北韓金日成軍事綜合大學校長金琴哲（右）7月8日率團訪問俄國，疑似在莫斯科近郊湖泊溺斃；圖為他在平壤機場和前來送行的將領握手。（朝中社）
北韓金日成軍事綜合大學校長金琴哲（右）7月8日率團訪問俄國，疑似在莫斯科近郊湖泊溺斃；圖為他在平壤機場和前來送行的將領握手。（朝中社）

北韓金日成軍事大學校長金琴哲（Kim Geum Chol，音譯）率菁英軍事訓練代表團訪俄期間，於本月11日在莫斯科近郊一座湖泊游泳時溺水身亡。此事尚未經過俄國及北韓政府證實，但報導人名相符，死者外型相似，亦吻合金琴哲的行程路線，因此可能性不低。

俄羅斯媒體報導，與俄羅斯安全部門關係密切的Telegram頻道Baza表示，金琴哲本月11日死於澤列諾格勒市（Zelenograd），該地位於莫斯科西北方約37公里處。

包括莫斯科時報在內的數家俄國媒體，皆報導此案，長期追蹤北韓新聞的日籍記者邊真一也引述報導，認為真實性相當高。

美國新聞週刊引述俄國網媒SHOT在Telegram頻道的報導，「一名北韓高官」11日在莫斯科近郊的Bolshoy Gorodskoy湖泊獨自游泳時失蹤，隔天發現屍體。

當地警方表示，64歲的金琴哲和同事及翻譯到湖泊避暑，他疑似下水游泳後心臟病發作，無力游回岸邊，因此溺死。目前尚未確認這名死亡男子就是金琴哲，不過姓名拼音相符，且死者外貌與他形似，也同樣持工作簽證入境。

北韓中央通信社（KCNA）本月稍早報導，金琴哲8日帶領軍事訓練人員組成的代表團搭機前往俄羅斯訪問。這是北韓和俄國領導人簽署協議承諾強化軍事合作以來，兩國首次軍事交流。

根據北韓中央通信社，金琴哲是金日成軍事大學（Kim Il Sung Military University）校長。這所大學專門訓練北韓菁英軍事人員，現任領導人金正恩昔日到瑞士留學後曾就讀此校，獲培養成為北韓第3代領導人。

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