北韓駐古巴外交官攜家脫北 登機前6小時才告知妻兒

韓媒報導稱，北韓駐古巴大使館參贊李一奎於去年11月帶著妻兒逃往南韓，是2016年以來最高級別外交官。(美聯社)

北韓 駐古巴 大使館參贊李一奎（譯音）於去年11月帶著妻兒叛逃，成為自2016年以來逃往南韓 的最高級別外交官。這位曾和北韓領導人金正恩喝過茶的菁英外交官表示，自己脫北的直接原因，是他在充斥權貴子女的北韓外務省受到不公對待，也對北韓政權幻滅。

韓聯社、北韓日報等媒體報導，52歲的李一奎1999年進入北韓外務省工作，曾近距離接觸金正恩政權，2019年出任古巴參贊，是代表性的「古巴通」；李一奎曾在2013年與巴拿馬成功談判，解救一艘被扣押的北韓船隻，而受到金正恩嘉獎。當時那艘船從古巴運載武器而遭巴拿馬扣押。

據報導，李一奎的工作之一就是阻止古巴與南韓建立外交關係，在他叛逃後3個月，作為北韓傳統友邦的古巴，今年2月與南韓正式建交。

北韓人叛逃細節往往數月後才會曝光，投誠者須獲南韓當局批准，並接受有關南韓社會和制度的教育課程。

李一奎對北韓日報說，由於對北韓政權幻滅，加上他的工作受到不公平評價，因此決定投奔南韓。

報導稱，在去年提出前往墨西哥治療頸椎的請求被拒後，李一奎決定帶著妻兒叛逃，「在叛逃前6小時，我買了機票，才打電話給妻兒，告訴他們我的決定。」李一奎沒有對妻兒提到「南韓」，只說「我們一起去外國生活吧」。他稱，之後和家人在古巴機場登機閘口等候上機的那一個小時「簡直度日如年」，有生以來首次祈求上蒼保祐。

負責對美工作的前北韓副外長韓成烈因涉嫌當美國間諜，於2019年2月遭槍決，李一奎說，當時外務省大部分幹部都被要求到場觀看行刑，「聽說看過槍殺現場的人幾天吃不下飯」。

上次受矚目的類似投誠事件，則是北韓駐英國副大使太永浩於2016年叛逃。

衛報引述人權組織和成功叛逃者稱，脫北失敗者將面臨包括死刑在內的嚴厲懲罰。近年來，逃到南韓的脫北者愈來愈少。南韓政府數據顯示，2023年，196名脫北者來到首爾，遠低於10年前的2700人。