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阿爾卑斯山暖化 奧地利高山自行車熱勝滑雪

編譯中心╱綜合15日電
阿爾卑斯山暖化，奧地利觀光轉向高山自行車，熱度甚至超過滑雪。(路透)
阿爾卑斯山暖化，奧地利觀光轉向高山自行車，熱度甚至超過滑雪。(路透)

在一個夏日裡，登山車手們急於趕上當天發往奧地利其中一個阿爾卑斯山高海拔度假勝地的末班纜車，要將自行車置入纜車車架，而這些架子原本是專供搭載滑雪用具。

中央社引述法新社報導，這處名為萊奧岡-薩爾巴赫（Leogang-Saalbach）的度假勝地，只是眾多改押寶像自行車這類非冬季活動者之一。隨氣溫越來越高及雪位下降，促使奧地利轉為尋找投資冬季運動（如滑雪）的替代方案。

來自歐洲各地的自行車手爭相湧入奧地利西部的薩爾茲堡，體驗騎在陡峭下坡的快感。來自愛沙尼亞的51歲自行車手黎特森（Jonas Ritson）在衝下坡道前說：「這實在太棒了，這種山勢與斜坡，在我們家鄉根本沒有。」

以往夏季和冬季對奧地利觀光業年收入占比各占一半。但奧地利經濟研究所資深經濟學家佛里茲（Oliver Fritz）表示疫情過後，夏季的占比增加，2023年夏季帶來的收入超過旅遊業總收入295億歐元(約323.5億美元)的一半。

根據一項調查，騎自行車者成為奧地利夏季遊客中僅次於健行者的第二大宗，比例從疫情前的22%上升到2023年的27%。

根據一份奧地利、德國和瑞士氣象單位的聯合報告，去年阿爾卑斯山的冬季「氣候異常溫和」，是奧地利自1851年有紀錄以來第二暖的冬天。

奧地利政府目前正制定計畫盼與更多地主簽約，包含目前對出入設限的森林所有者，以滿足對合法山地自行車道需求的快速增長。

此外，希臘正經歷有史以來最溫暖的冬季之後，夏季熱浪也空前早到，當局警告，地中海炎炎夏季期間，希臘恐有嚴重缺水風險。

位於雅典以西約200公里的莫爾諾斯（Mornos）水庫，本月初水位比去年同期下降了30%。這座水庫是圍繞雅典的阿提卡（Attica）大區主要水源。

阿提卡大區擁有370萬居民，占希臘人口的三分之一多。EYDAP最近將這個大區列入「黃色警報」，要求人們減少用水，好維持儲水量以持續供水。

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