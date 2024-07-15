溫網男單世代交替 阿爾卡拉斯直落3橫掃約克維奇 衛冕成功

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯衛冕溫網男單冠軍。(路透)

溫布頓 連兩年上演同樣爭冠組合，再度由塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）對決西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），但不同於去年五盤馬拉松大戰，今年阿爾卡拉斯直接以6：2、6：2、7：6（7：4）拿下第6度交手勝利，完成衛冕，成為溫網38年來最年輕締造男單連霸的強者，粉碎約帥挑戰第25座大滿貫美夢，也讓男子網壇世代交替獲得確認。

阿爾卡拉斯剛在法網 迎接個人第3座大滿貫，今天再完成溫布頓連霸，生涯第4座大滿貫金盃到手，成為網球公開化年代後第4位在21歲就拿下不止一座草地大滿貫金盃的球員，且加入傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（ Rafael Nadal）、費德勒、約帥、澳洲拉沃（Rod Laver）和伯格（Bjorn Borg），成為史上第6位同一年先拿法網再奪溫頓的男將。

阿爾卡拉斯上個月在法網封王，使他成為在紅土、硬地、草地3種場地都有奪冠紀錄的最年輕選手，而在明年5月滿22歲之前，他還有機會6座金盃入袋。如果他明年首度在澳網奪冠，將打破納達爾的紀錄，成為集滿所有大滿貫冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）最年輕男子選手。

這是溫網男單決賽連續兩年上演相同對戰戲碼，去年阿爾卡拉斯以1比6 、7比6（8比6）、6比1、3比6、6比4，擊敗約克維奇，摘下生涯溫網男單首冠，贏得第2座大滿貫金盃，並讓約克維奇5連霸夢碎。

首盤一下場，雙方就打得非常激烈，共7次平分，「小蠻牛」逼出5個破發點，最終在長時間對峙中破發成功，加上第5局再破發，以6：2先下一城。

第二盤劇本和第一盤相似，阿爾卡拉斯首局就完成破發，第7局二度突破約帥發球局，以再一個6：2取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤約帥先在第3局逼出4個破發點但都沒掌握，反在第9局遭到破發，但他在阿爾卡拉斯賽末發球局展現韌性，從0：40下瓦解對手3個「冠軍點」，反而完成每場第一次破發，扳平戰局後讓比賽延長到「搶7」。

「搶7」又是阿爾卡拉斯先破發成功，最終在第4個冠軍點以7：4拿下勝利，高舉雙手迎接生涯第4座大滿貫金盃，也延續個人大滿貫決賽的百分百完美勝率。