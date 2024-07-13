撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30名高中生遭公開處決

脫北者組織空投裝有韓劇《冬季戀歌》USB的氣球，30名北韓中學生撿起回家偷看，遭公開處決。（取材自Ｘ平台）

北韓 近日傳出當局公開槍決30名高中生，原因是他們看了韓劇 。而在先前也傳出一名22歲男子聽了南韓 K-Pop音樂後遭處決。

兩韓局勢緊張，北韓不停朝南韓邊境施放帶有糞便、垃圾的空飄氣球，南韓的脫北者團體則朝北韓空飄大型氣球，內容裝有30萬張反對金正恩政權的傳單、1美元紙鈔及存有韓劇《冬季戀歌》的USB等。

根據朝鮮日報引述北韓電視台報導，上周有30名高中生因為撿起這些空飄氣球當中的隨身碟，並且觀看當中的電視劇而遭到公開處決，上個月也有類似案件發生，而這些被判無期徒刑或死刑的青少年年齡都落在17歲左右。

根據南韓有線電視TV朝鮮報導，南韓政府官員透露。被處決的高中生是看了儲存在USB的韓劇，這些USB據信是上月由脫北者團體從首爾透過氣球空降到北韓後、被這些學生取得。

北韓的《反動思想與文化拒絕法》於2020年12月頒布，規定散播南韓傳播內容者會被處死刑、觀看者則可被判處長達15年的監禁。該法律還針對書籍、音樂與照片，如果被認定使用南韓風格的語言與風格創作或拍攝，可處兩年的強制勞動。

今年初，一段北韓當局公布的公開審判影片顯示，兩名16歲男孩因觀看韓劇被判處12年的強制勞動，另外影片也警告有平壤女性因模仿韓劇的服裝與髮型受到處罰。

另外，紀念《朝中友好合作互助條約》簽訂63周年的宴會11日在平壤和北京兩地分別舉行。

據中國駐朝鮮大使館12日消息，中國駐朝鮮大使王亞軍前一天與朝鮮最高人民會議朝中友好議員團委員長、金日成綜合大學校長金承燦等有關人士出席活動。