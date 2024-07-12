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以哈開打後 歐洲反猶潮高漲 74％猶太人隱瞞身分

編譯中心／綜合11日電
法國巴黎上月有三名12至13歲的青少年，被指控強姦一名12歲女孩，隨後引發群眾在巴士底廣場參加反猶太主義示威活動。（路透）
法國巴黎上月有三名12至13歲的青少年，被指控強姦一名12歲女孩，隨後引發群眾在巴士底廣場參加反猶太主義示威活動。（路透）

歐洲聯盟基本權利機構(EU Agency for Fundamental Rights)11日表示，歐盟猶太社群正面臨一波「不斷高漲的反猶太主義浪潮」，中東衝突正在侵蝕打擊反猶太主義的進展，此外，在一項最新調查顯示，在法國有74％的猶太人感覺他們的安全受到這場衝突所影響，在整個歐洲範圍，有76％的受訪者「至少偶爾會」隱藏自己的猶太人身分，有34％則表示會避免猶太活動或場合，因為「感覺到不安全」。

央廣引述法新社報導，歐盟基本權利機構主任羅提奧(Sirpa Rautio)表示，中東衝突的外溢效應正在侵蝕對抗反猶太仇恨得來不易的進展，危及歐盟2021年通過的第一個對抗這項議題的戰略成功。

甚至在巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列之前，這個位於維也納的歐盟人權監督機構報告就發現，有96％的歐洲猶太人表示，他們在前一年曾遭遇過反猶太主義。

除了2024年的數據之外，這家總部位於維也納的歐洲聯盟基本權利機構，其報告大部分是基於2023年1至6月、也就是加薩戰爭爆發前所進行的線上調查，其中有80％的受訪猶太人表示，他們認為近年來反猶太主義已經惡化。

為了評估這場中東衝突對歐洲反猶太主義的影響，這項報告是根據2024年從12個猶太組織所收集到的資料。

羅提奧說，歐洲聯盟基本權利機構今年初和國家與歐洲猶太人保護組織的諮詢結果顯示，反猶太主義的攻擊「急劇增加」；其中在法國，有74％的猶太人感覺他們的安全受到這場衝突所影響，是接受調查國家中比率最高的一個。

另據德國之聲報導，德國凱斯特協會的艾爾伯特（Ariel Elbert）便指出，「去年10月7日以哈戰爭開打之後，我們不再讓人一眼就看出自己是猶太人，我們藏起我們的標識，走進室內時保持警覺。」德國凱斯特協會是猶太人群體裡變性人組織，其宗旨是為這個群體尋求與公民社會的對話。

德國聯邦政府猶太生活和反對反猶太主義事務專員克萊因（Felix Klein）說：「為了鏟除反猶太主義的滋生土壤，我們所有人必須形成一個廣泛可見、聲音響亮的大多數，站出來抵禦反猶太主義。」

克萊因用一組數據闡明反猶主義的嚴重程度，該數據來自聯邦刑事局（BKA）關於政治動機犯罪的最新統計，在仇恨犯罪類別中，2023年共記錄了約1萬7000起犯罪行為，其中有超過5100起是出於反猶動機，幾乎是前一年的兩倍。他說，猶太人只占德國人口的0.25%，而大約30%的仇恨犯罪行為卻針對「數量極少的猶太社群」。

克萊因對德國政府對日益增長的反猶主義作出的回應感到滿意，他表示，同其它國家比較，德國對犯罪行為的追究是成功的。

法國巴黎上月有三名12至13歲的青少年，被指控強姦一名12歲女孩，隨後引發群眾在...
法國巴黎上月有三名12至13歲的青少年，被指控強姦一名12歲女孩，隨後引發群眾在巴士底廣場參加反猶太主義示威活動。（路透）

猶太 德國 歐盟

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