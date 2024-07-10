加拿大竊車嚴重 5分鐘就丟1輛車 司法部長也被偷2次

加拿大 2022年有超過10萬5000輛汽車遭竊，平均5分鐘一輛車被偷，連司法部長的公家配發豐田Highlander XLE都被偷兩次，儼然淪為竊車賊國度。

有關單位表示，汽車在加國失竊後不是被用於其他暴力犯罪，就是售往海外。由於汽車失竊導致的保險 賠償去年飆升至15億加幣（約11億美元），加拿大保險局（Insurance Bureau of Canada）已將汽車失竊列為全國性危機。

英國廣播公司（BBC）報導，國際刑警組織（Interpol）今夏始伊把加拿大列入資料庫內137個國家地區裡竊車最嚴重的前十名。國際刑警組織指出，考量加拿大今年2月才將國內資料庫與他們連通，如此的汽車失竊情況堪稱可觀。

高汽車失竊迫使加國各地警局頻發關於如何保護車輛免遭竊的布告，一般加拿大人則自力救濟，從在汽車上安裝追蹤器到僱用社區保安都有，較有錢的人甚至比照使館與金融機構，在自家車道安裝可伸縮的護柱防盜。

美國司法統計局（BJS）局長皮克羅（Alexis Piquero）指出，雖然美、英的汽車失竊率也不低，然而拿大人口遠比英、美少，港口也不如美國多，偷車仍如此普遍就著實令人驚訝。

美、英、加自COVID-19疫情 以來都出現竊車激增，部分原因與疫情造成全球汽車短缺有關，導致市場對二手車和新車需求增加。

加拿大汽車協會負責與公部門聯繫的席維爾斯坦（Elliott Silverstein）表示，國際間某些車型的市場也在不斷增長，使竊車成為組織犯罪集團的主要收入來源，且加國的港口運營方式還有利於竊車賊銷贓。

席維爾斯坦說：「加國的港務系統把重點擺在入境而非出境的東西。一旦贓車在碼頭被裝上貨櫃，基本上就攔不住了。」雪上加霜的是加拿大邊境服務署（CBSA）還一直苦於人手不足。