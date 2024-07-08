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安倍晉三遇襲2年公開審判還沒開庭 辯方爭點會是這兩點

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安倍晉三遇襲2年公開審判還沒開庭 辯方爭點會是這兩點

記者雷光涵／即時報導
日本前首相安倍晉三2022年7月8日在奈良市遇刺身亡，圖為民眾在案發地點獻花默禱。（美聯社）
日本前首相安倍晉三2022年7月8日在奈良市遇刺身亡，圖為民眾在案發地點獻花默禱。（美聯社）

日本前首相安倍晉三2022年7月8日在奈良市遇刺身亡，兩年後的今天有許多民眾前往現場獻花致意。兇嫌山上徹也關在大阪拘留所，日媒指出，雖然開了多次準備庭，正式的審判最快要明年以後。

日本經濟新聞報導，43歲的被告山上因謀殺等罪名被起訴，相關人士透露，今年開庭初審的難度很高。辯方沒有向法院申請精神鑑定，顯示辯護方向不在積極爭論被告的刑事責任能力，審判焦點可能在自製手槍的殺傷力以及行凶動機。

兩年前安倍助選演講時於街頭被槍殺，開槍的山上當場被捕，該案將由陪審團參與審判。2023年10月以來，每3個月進行一次非公開的程序，篩選爭點和採用的證據。根據最高法院的資料，陪審團參與的案件，平均要11.5個月的準備程序，10年前是7個月。日經指出，電子郵件和監視器等客觀證據愈來愈多，以致證據開示和分析要更多時間。

近畿大學刑事訴訟法教授辻本典央對日經表示，自製手槍是否為「槍刀法」規範對象，檢辯的態度很可能是對立的。「槍刀法」規定，具有發射金屬子彈等殺傷能力的槍支為「槍砲」，並加以規範。

自製槍的解釋問題較為罕見，辻本認為需要根據專家的看法和試射實驗結果，考慮其是否有殺傷能力及其結構。檢方可能會強調自製槍支和火藥製造等是有計畫性的，以及近距離射擊的強烈殺意等，凸顯犯罪的惡劣性。

辯方可能會根據被告的背景和經歷等主張減輕刑罰。根據調查人員的說法，山上供述，因為他的母親信仰世界和平統一家庭聯合（前統一教會）並大量捐獻，導致他們生活困難，對教團怨恨。他說，瞄準傷害安倍的理由是「認為他與教團有聯繫」。

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