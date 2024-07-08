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抗議過度觀光哄抬房價 巴塞隆納民眾射水槍 要遊客滾回家

編譯盧思綸／綜合7日電
西班牙加泰隆尼亞6日約2800名示威者聚集首府巴塞隆納街頭，抗議大量遊客導致房價節節攀升，甚至拿水槍噴射在戶外區用餐的外國遊客（如圖）。（路透）
西班牙加泰隆尼亞6日約2800名示威者聚集首府巴塞隆納街頭，抗議大量遊客導致房價節節攀升，甚至拿水槍噴射在戶外區用餐的外國遊客（如圖）。（路透）

西班牙加泰隆尼亞6日出現上千名示威人士聚集首府巴塞隆納街頭，抗議大量遊客到訪導致房價節節攀升，甚至拿水槍噴射在戶外區用餐的外國遊客。

根據西班牙國家統計局數據，西班牙是僅次於法國的第二大觀光國，2023年外國遊客數達到8500萬人次，較去年增長18.7%。其中最多人造訪的地區是加泰隆尼亞，首府巴塞隆納去年有1800萬名遊客，巴利阿里群島（Balearic Islands）與加那利群島（Canary Islands）分別有1440萬及1390萬遊客。

巴塞隆納警方表示，6日晚間將近2800名示威人士聚集巴塞隆納街頭，高舉「夠了！讓我們對觀光業設限」、「不賣巴塞隆納」、「遊客滾回家」等標語，群情激憤要求政府尋求觀光業以外的其他經濟模式，希望減少每年數以百萬計的遊客。

示威人士手持水槍噴射在餐廳露天座位用餐的外國遊客，還有群眾在飯店門口高呼「遊客滾出街區」。

根據當地政府資料，位於西班牙東北岸、擁有聖家堂（La Sagrada Familia）等國際著名景點的巴塞隆納，居民人數160萬，去年接待的遊客卻超過1200萬人次。

地方當局表示，市內房價在過去10年飆漲68%；這是抗議活動的主要議題之一，另外也抗議觀光業對這座城市的商業活動和工作條件造成的影響。此外，巴塞隆納和首都馬德里的6月份平均房租較去年同期增加18%，導致許多提供當地居民用品的商家吃不消而關門。

為了對抗「大眾觀光負面影響」，由社會黨籍科博尼（Jaume Collboni）領導的市議會日前宣布，目前市內旅遊用出租公寓超過1萬間，到了2028年將實施禁令，不再出租給遊客，好讓這些公寓重回地方租屋市場。

這項宣告可能引發一場法律訴訟，也遭受旅遊公寓協會的反對，他們表示，如此只會助長黑市。

巴塞隆納計畫於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓。圖為一名男子在巴塞隆納...
巴塞隆納計畫於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓。圖為一名男子在巴塞隆納一棟公寓外懸掛抗議布條，上頭寫著「不要再有觀光公寓」。（路透）

觀光 加泰隆尼亞 房價

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