伊朗改革派當選總統20年首見 有望緩解與西方僵局

伊朗5日進行第二輪總統大選投票，改革派候選人裴澤斯基安獲勝。（美聯社）

伊朗 5日進行第二輪總統大選投票 ，伊朗內政部 選舉委員會6日宣布，在大選次輪投票中，69歲的改革派候選人裴澤斯基安得票逾1638萬、得票率55.3%，擊敗對手、極端保守派候選人賈立里。裴澤斯基安將成為伊朗近20年來首名改革派總統。

69歲的裴澤斯基安是一名心臟外科醫生，自2008年以來一直在議會代表北部城市大不里士，後來擔任副議長。他曾在伊朗最後一位改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）任內擔任衛生部長，並得到哈塔米的支持。

裴澤斯基安勝選後在社交平台X發文，指大選結束僅標誌自己跟伊朗民眾之間「伙伴關係」的開始，承認前路艱難，他將「把手伸向人民」，期望獲人民陪伴、理解和信任「以使路途平坦」，矢言不會離棄民眾。

半島電視台（Al-Jazeera）指出，政治分析圈認為裴澤斯基安勝選可能讓伊朗的外交政策稍務實，以緩解目前與主要大國就挽回2015年伊朗核協議談判陷入僵局，也將面臨前朝擴大核計畫、經濟不景氣等重大挑戰，但有望讓伊朗社會自由化和政治多元化更具前景。

然而，許多選民對裴澤斯基安究竟能兌現多少政見抱持懷疑，因為他曾公開表示，無意與伊朗強大的宗教神職體系和國安鷹派對抗。

伊朗2022年發生女子艾米尼（Mahsa Amini）因頭巾配戴未符規範被捕，最後卻死於警局的事件，引發大規模示威。當時身為國會議員的裴澤斯基安寫道「以頭巾問題逮捕一名少女，最後交給家人的卻是冰冷遺體，這種事在伊朗令人無法接受」，但幾天後示威烽火燎原並招來當局鎮壓時，裴澤斯基安卻警告「侮辱最高領袖...只會為社會帶來難以抹滅的憤怒與仇恨」。

美聯社認為，裴澤斯基安就是在伊朗什葉派神權政治下當改革派政的最佳寫照—推動改革之餘，從不在根本上挑戰最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）治下的體系。

伊朗最高領袖是由80多名神職人員組成的伊斯蘭專家會議（Assembly of Experts）所選出；大眾普選出的總統只是伊朗第2把交椅。總統須服從最高領袖，後者才握有金融、政治、社會和宗教實權，由他制訂伊朗的社會和政治議程、指揮武裝部隊並牢牢掌控重要金融機制。而且，強硬保守派仍控制國會等重要架構，而且地區軍事合作或核管理等都由革命衛隊掌控。

儘管被分析圈歸為「獨立人士」，卻常支持改革派和溫和派事務，他也打著這樣的形象招牌參與這次總統選舉。但裴澤斯基安也向伊朗的革命衛隊輸誠，曾在議會時穿著革命衛隊制服。他曾多次批評美國，並讚揚革命衛隊2019年擊落一架美國無人機。

國際預防危機組織（ICG）伊朗項目總監瓦埃茲（Ali Vaez）認為，彈性是裴澤斯基安最終在總統選戰存活的其一原因，但以現況裴澤斯基安如欲履行競選承諾，恐怕會面臨逆境。