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泰勒絲、普亭都抱過無尾熊 澳洲動物園1原因停止體驗

編譯徐榆涵／綜合報導
抱抱無尾熊是許多遊客到澳洲必做的體驗，各國名人也不例外。圖為流行樂天后泰勒絲。(取自龍柏無尾熊動物園臉書)
抱抱無尾熊是許多遊客到澳洲必做的體驗，各國名人也不例外。圖為流行樂天后泰勒絲。(取自龍柏無尾熊動物園臉書)

抱抱無尾熊是許多遊客到澳洲必做的體驗之一，連已故天主教教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）、流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）等人都不例外，但從本月起，位於澳洲昆士蘭省首府布里斯本、自詡是全球第一座無尾熊庇護所的「龍柏無尾熊動物園」（The Lone Pine Koala Sanctuary）宣布，將不再提供遊客無尾熊抱抱體驗。

BBC報導，園方表示，此一改變是因應日益強烈的遊客反映。龍柏無尾熊動物園總經理迪斯康（Lyndon Discombe）說，他們樂見國內外訪客在體驗近距離接觸澳洲野生動物上有所轉變，即不見得要親身接觸，而是讓野生動物做自己─在其空間吃飯、睡覺和放鬆。

動物權組織對此樂見其成，甚至主張澳洲全國都該逐步淘汰這種「殘忍」的抱抱體驗，並引用研究指出，無尾熊是白天大多在睡覺的獨居夜行動物，被人抱著會使其壓力很大。

無尾熊不僅是澳洲國寶之一，更能替旅遊業帶來龐大商機，2014年的一項研究估計，無尾熊商機每年高達32億澳幣（約21.6億美元），提供多達3萬個工作機會。

然而，整地、野火、乾旱、疾病與其他威脅導致無尾熊數量大減，估計野生無尾熊只剩5萬隻，澳洲東岸大部分地區已正式將其列為瀕危物種。因此，不少省分明令禁止無尾熊抱抱，像是人口最多的新南威爾斯省1997年就下令禁止，但昆士蘭省和南澳省與西澳省的少數地點仍繼續放行該行為。

如今昆省的「龍柏無尾熊動物園」雖不再提供無尾熊抱抱體驗，但省政府發言人表示並無意跟進。

動物權組織稱無尾熊抱抱可能會讓牠們備感壓力。圖為澳洲前總理艾伯特與俄羅斯總統普亭...
動物權組織稱無尾熊抱抱可能會讓牠們備感壓力。圖為澳洲前總理艾伯特與俄羅斯總統普亭2015年在G20峰會上抱無尾熊。(歐新社)

澳洲 動物園 泰勒絲

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