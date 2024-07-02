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北韓化肥短缺 金正恩下令每人上繳22磅糞便

編譯中心／綜合1日電
北韓領導人金正恩傳出因化肥短缺，要求全民收集糞便。（路透）
北韓領導人金正恩傳出因化肥短缺，要求全民收集糞便。（路透）

南韓統一部1日表示，平壤已捨棄原本慣用的中國衛星，改用俄羅斯衛星來傳輸北韓國家電視台的廣播訊號。此舉對首爾政府機關和媒體的監控工作構成重大挑戰。

因事態敏感不願具名的南韓衛星天線服務供應商告訴路透，北韓國營中央電視台（Korean Central Television）的訊號已改為透過俄國衛星Express 103進行傳輸，以取代中國的中星12號（ChinaSat 12）衛星。

南韓表示，北韓電視台改用俄羅斯衛星傳輸訊號，會增加監控的難度；圖為北韓國旗。（路...
南韓表示，北韓電視台改用俄羅斯衛星傳輸訊號，會增加監控的難度；圖為北韓國旗。（路透）

目前外界仍可透過網路看到中央電視台的節目，但傳輸訊號可能出現延遲或品質不佳的狀況。

南韓政府機關和媒體都將北韓中央電視台視為重要資訊來源，該台的內容通常高度政治化且經刻意設計。

統一部官員表示，「北韓已停用既有的中國衛星服務，並改採俄國衛星傳輸訊號，但我國部分地區的衛星（訊號）接收能力有限」。他也強調，當局正設法解決相關技術問題。

在南韓，獲授權的實體需透過衛星服務監看北韓的電視廣播節目，一般民眾則被禁止接觸北韓媒體。

另據報導，由於北韓肥料短缺嚴重，傳出領導人金正恩近期下令全國上下，每人須收集重達22磅的糞便，來為農作物施肥，若不想收集糞便必須上繳5000北韓元（約5美元）。

這項政策過去通常僅在冬季實施，如今卻因進口化肥嚴重短缺在夏季推行，令居民忍不住抱怨，他們不得不在烈日下在花園裡曬乾自己的排泄物。

兩江道居民透露，鄰里監督單位下達曬乾人類排泄物的命令，若不想收集自己的糞便，必須湊到5000北韓元，對大多數貧困的北韓人來說根本無法負擔。

北韓 南韓 俄國

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