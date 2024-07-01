我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

矽谷推出迷你可愛移動圖書車 開放免費申請

日本能登半島強震6個月 逾千人仍住避難所

中央社／東京1日專電
日本元旦能登半島強震發生迄今6個月，日本首相岸田文雄今天前往石川縣災區視察。圖為重災區輪島市建築不敵強震坍塌。（美聯社）
日本元旦能登半島強震發生迄今6個月，日本首相岸田文雄今天前往石川縣災區視察。圖為重災區輪島市建築不敵強震坍塌。（美聯社）

日本元旦能登半島強震發生迄今6個月，日本首相岸田文雄今天前往石川縣災區視察。災區至今仍有超過1000人居住在體育館等避難所，是2016年熊本地震後的5倍多，民眾回歸正常生活的進度明顯遲緩。

岸田文雄前往石川縣災區，出席跨部會支援震災的「能登創造復興專案組」成立儀式。產經新聞和日本經濟新聞報導，岸田在災區現場對記者表示，「將迅速掌握當地面對的問題，與各部會共同應對」。針對能登地區的振興觀光措施，政府也宣布將把旅費補貼比例提高至7成。

「能登創造復興專案組」設立於輪島市的能登機場，有來自各部會的150名職員常駐，處理災區的各類問題，例如供水與排水設施的復舊，以及倒塌房屋的拆解等。岸田在成立儀式上表示，「中央部會將會一起應對復興道路上面臨的各式挑戰。」

對於在這次強震中受創嚴重的傳統工藝輪島塗，政府也宣布相關支援政策。對於預定於今年10月重新開放的石川縣立輪島漆藝技術研修所，岸田表示，「國家將會為文化復興提供額外支援。」

岸田還視察了石川縣重要觀光地和倉溫泉，表示中央政府願意協助周邊堤岸的修復工作。

不過，能登半島災區目前仍有超過1000多人滯留在體育館等避難所，人數是2016年熊本地震後的5倍多，顯示讓民眾回歸正常生活的進度明顯遲緩，原因包括當地基礎建設老朽化而受創嚴重，以及地方政府人手不足等。

2016年4月發生的熊本地震，與能登半島地震同樣為最大震度7，震央都在人口迅速高齡化的地區。兩次地震中，全毀的房屋均為8000棟左右，能登市的死亡人數為281人，熊本地震則為276人。

強震發生後，能登半島地區有約3萬4000人聚集在避難所，之後逐漸減少。不過，截止至6月27日，根據石川縣政府公布數據，仍有1038人滯留體育館等「1次避難所」。若加上旅館等可以讓受災戶待更久的「2次避難所」，整體避難人數則超過2200人，可說重建家園的進度相當緩慢。

相較下，熊本地震發生時，第一時間疏散多達18萬人，遠高於能登半島。但在地震發生5個月後，避難人數就已經不到500人。地震發生半年後，僅有188人還滯留避難所。

背後原因在於臨時房屋建設進度。根據石川縣政府，截至6月28日完成的臨時房屋有4966戶，只達成地方政府根據受災戶需求計算出必要戶數的75％，相較下熊本地震半年後，完成的臨時房屋進度達90％。

由於能登半島獨特的陡峭地形，很難確保建築用地，也對恢復供水產生巨大影響。中央政府當初計劃在3月底完成修復，但因為道路中斷，需要時間才能確認水管受損情況，最後直到5月底才完成石川縣的供水與排水系統復舊。此外，地方政府的土木工程部門，也存在嚴重缺乏人手的情況。

防災專家、名古屋大學名譽教授福和伸夫表示，能登半島目前重建工作進度緩慢，「就是日本未來的縮影」。由於高齡化與人口減少等因素，未來需要協助的人，將遠多於能夠提供協助的人，「這種失衡現象，將會嚴重影響災害應變能力。」

他表示，為了因應大規模災害發生時的人手不足，必須採用無人機、機器人等最新技術，並建立國家、地方政府，以及產業界的相互合作機制。

地震 日本 觀光

上一則

日本富士山登山季開始 管制措施正式上路

延伸閱讀

岸田文雄上任滿1000天 二戰後日本首相第8人

岸田文雄上任滿1000天 二戰後日本首相第8人
日本自民黨茂木派議員發難 籲首相岸田文雄勿連任總裁

日本自民黨茂木派議員發難 籲首相岸田文雄勿連任總裁
岸田文雄出國參加G7峰會 黨內高層密會牽動黨魁改選

岸田文雄出國參加G7峰會 黨內高層密會牽動黨魁改選
自民黨重返執政以來新低點 岸田文雄內閣支持率跌至16.4％

自民黨重返執政以來新低點 岸田文雄內閣支持率跌至16.4％

熱門新聞

網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
日本NHK報導，一名日籍商人在義大利烏迪內市為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。（路透）

目睹義大利男遭圍毆 日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治

2024-06-27 04:51

超人氣

更多 >
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千
前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況
紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影